Harry en Meghan zetten vier Britse tabloids op zwarte lijst

Het komt niet meer goed tussen prins Harry en de Britse tabloids. Nadat al enkele rechtszaken waren aangespannen, hebben de prins en zijn echtgenote Meghan vier tabloids laten weten dat ze alle banden doorknippen.

De hertog en de hertogin van Sussex, die sinds begin deze maand niet langer prominente leden van het Britse koningshuis zijn, hebben vier Britse tabloids per brief laten weten dat ze geen enkele medewerking meer hoeven te verwachten. Het gaat om The Sun, Daily Mail, Daily Express en Daily Mirror on Sunday.

Concreet zullen de tabloids geen persberichten of foto’s van het koppel ontvangen, en kunnen hun journalisten ook geweerd worden van eventuele media-evenementen of persconferenties.

Deze tabloids hebben in het verleden veel kritiek gespuid op het koppel - wat ook een belangrijke reden was waarom het koppel een stap terug heeft gezet - al willen Harry en Meghan benadrukken dat het niet daarom is dat ze deze beslissing hebben genomen.

‘Het gaat niet om het vermijden van kritiek, het stilleggen van het publieke debat of censureren van correcte journalistiek’, aldus de woordvoerders van het koppel. ‘Media hebben alle recht om een opinie te vormen over de hertog en hertogin van Sussex, goed of slecht, en daarover te schrijven. Het mag alleen niet gebaseerd zijn op een leugen.’

De oorlog met de Britse schandaalpers woedt al enkele jaren. Vorig jaar diende de prins een klacht in tegen The Sun en The Daily Mirror vanwege het hacken van telefoons. Ook The Mail on Sunday zal zich voor de rechter moeten verantwoorden, omdat de krant een handgeschreven brief van Meghan aan haar vervreemde vader publiceerde.