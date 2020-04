Crevits neemt het op voor Beke: 'Het is gemakkelijk om aan de kant te staan roepen'

Het aantal vacatures is in sommige sectoren met de helft afgenomen. Dat zei Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) maandag op Radio 1. Ze nam het ook op voor haar partijgenoot Wouter Beke. ‘Hij heeft krachtig gereageerd.’

Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits hoopt dat de komende weken steeds meer bedrijven opnieuw zullen opstarten. ‘Maar de impact van het coronavirus zal heel groot zijn’, zei ze maandag op Radio 1. Voordat gebeurt, moet moeten er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden die de angst bij werknemers wegneemt. Bovendien moet de heropstart ‘in een keten’ bekeken worden. Het heeft geen zin dat je installateurs laat herbeginnen wanneer de groothandel nog niet heropgestart is, geeft de minister als voorbeeld.

Vacatures

De economische impact van de coronacrisis is nu al voelbaar in het aantal vacatures. ‘Die zijn met een derde gedaald in maart. In april zal dat vermoedelijk nog erger zijn’, klinkt het. ‘Het aantal vacatures is in sommige sectoren met de helft afgenomen.’ Het zijn vooral de landbouw- en tuinsectoren die op dit moment op zoek zijn naar mensen. Buitenlandse arbeiders die normaal helpen in de landbouw- en tuinsector geraken hier niet. Om mensen in tijdelijke werkloosheid te stimuleren die sectoren te helpen, is het mogelijk om tot 75 procent van de tijdelijke werkloosheiduitkering te behouden. ‘Dat is heel belangrijk omdat de lonen in die sectoren vaak lager liggen’, aldus Crevits. ‘Het is cruciaal dat mensen zich nu beschikbaar stellen voor onze aardbeien, voor de asperges. We eten dat allemaal graag maar ze moeten geoogst kunnen worden anders krijg je grote problemen bij onze boeren.’

Bezoek in rusthuizen

Er was vorige week veel onduidelijkheid over de bezoekregeling voor rusthuizen. ‘Ik denk dat de maatregel uit een heel goede intentie genomen is, maar dat iedereen geschrokken was over de onmiddellijke ingang daarvan’, meent Crevits. Ze neemt het ook op voor haar partijgenoot minister van Welzijn Wouter Beke die veel kritiek kreeg maar volgens haar ‘krachtig gereageerd heeft.’

‘Ik zie dat men probeert om goed samen te werken. Het is heel makkelijk om aan de kant van de weg te staan roepen over wie er allemaal fouten maakt. Iedereen maakt fouten’, zegt Crevits nog. ‘We moeten hieruit lessen trekken voor de toekomst.’ Als er volgend jaar opnieuw een piekt komt, moeten we weten wat gewerkt heeft en wat niet, besluit ze.