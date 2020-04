De Wever: ‘We lopen achter met exitplan’

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever hoopt vrijdag een globaal exitplan te zien landen. De Wever vreest dat we achterlopen op andere landen. Ook wil hij met de Vlaamse partijen terug aan de onderhandelingstafel zitten. Dat zei hij vandaag in De Ochtend op Radio 1.

‘Veel landen hebben al een duurzaam plan. We lopen achter wat dat betreft.’ De Wever is duidelijk in De Ochtend op Radio 1. De Antwerpse burgemeester vreest dat België achterop hinkt op zijn Europese buurlanden door voorlopig nog niet concreet richting een economische heropstart te denken. De Wever verwijst naar ‘slimme’ landen als Duitsland en Nederland waar wel al concrete data zijn ingesteld voor de heropstart.

‘Wat mij betreft kan zo’n exitplan best zo snel mogelijk komen. Liefst vrijdag al. Niets is zo vals al de tegenstelling tussen economie en gezondheid. Het opofferen van welvaart kost ook gigantisch veel gezonde levensjaren. Geen sterke welvaart betekent geen sterke gezondheidszorg. We lopen reëel gevaar als we angst laten regeren. We moeten ervoor zorgen dat de reactie op de crisis op den duur niet erger is dan de crisis zelf.’

Ook over de verschillende taskforces die België langzaam uit de crisis moeten loodsen, is De Wever niet enorm enthousiast. ‘Men ziet door de bomen het bos niet meer.’

Over de exitgroep GEES: ‘Ik vind de samenstelling daarvan toch nog altijd wat onevenwichtig. Het is goed dat er veel expertise aanwezig is, maar we mogen het economische ook niet vergeten. Anders lijden we aan tunnelvisie.’

Daarnaast kreeg de burgemeester dit weekend te maken met de onduidelijkheid van een eerste lichte versoepeling van de Veiligheidsraad. 'Ik heb heel wat mails ontvangen van zaken die moesten sluiten waarbij ik met de beste wil van de wereld niet zag waarom precies. De politie is ook uitgerukt naar een tuincentrum dat zogzegd de deuren moest sluiten, maar dan uiteindelijk toch mocht openblijven, waarna de zaakvoerders dan maar zelf afsloten.'

Vlaamse handen in elkaar slaan

De Wever is naar eigen zeggen ook bereid om terug aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en rekent daarbij op de andere Vlaamse partijen.

'De ballon van volmachten is aan het leeglopen. Het enige dat die doen, is maskeren dat de regering geen meerderheid heeft. De komende weken gaan beslissingen genomen worden die onze welvaart in het komende decennia gaan bepalen. Dit is hét moment voor Vlaamse politici die het goed menen om de handen in elkaar te slaan en te kijken wat er in juni eventueel zou kunnen gebeuren . Als wij naar een regering met PS en Ecolo gaan, kunnen we de welvaart van Vlaanderen wel vergeten. Ik spreek tot mijn Vlaamse collega's: gaan we de Vlaamse economie het nekschot geven of rechten we de rug?'