Coronacrisis drukt jobmobiliteit naar laagste niveau ooit

De jobmobiliteit op de Belgische arbeidsmarkt was nog nooit zo laag. Veertig procent van de werknemers geeft in volle coronacrisis aan niet open te staan om een nieuwe jobkans te grijpen, moest die zich aandienen. Dat meldt Acerta.

Werknemers klampen zich in deze onzekere tijden vast aan de job die ze hebben. Bijna één op de vijf werknemers vreest er zelfs voor om zijn of haar baan te verliezen. Dat blijkt uit de elfde Talent Pulse barometer van hr-dienstengroep Acerta.

Het jaarlijkse onderzoek over de jobmobiliteit op de arbeidsmarkt viel dit jaar in volle corona-lockdown. Dat straalt af op de resultaten. Meer werknemers zijn niet (meer) geïnteresseerd in nieuwe jobaanbiedingen. Veertig procent van de respondenten geeft aan dat ze geen nieuwe job overwegen. Vorig jaar was dat nog 26 procent, in 2015 ging het maar om 10 procent.

‘We zijn onze arbeidsmarkt geëvolueerd van jobmobiliteit, die vijf jaar geleden nog erg sterk aanwezig was, naar een jobimmobiliteit. De coronacrisis heeft die tendens een extra duwtje in de rug gegeven. Dit wil wel niet zeggen dat medewerkers niet bereid zijn om nieuwe rollen of taken uit te oefenen binnen dezelfde organisatie’, aldus Nele Ronsmans, senior consultant.

Minder passief-geïnteresseerden

Vorig jaar hield 62 procent van de werknemers jobopportuniteiten in de gaten - ook al was hij/zij niet actief op zoek - in 2020 is dat percentage ‘passief-geïnteresseerden’ gezakt naar 50 procent. Slechts 10 procentzegt actief op zoek te zijn naar een andere job. In 2019 was dat 12 procent, toen al een historisch laag percentage.

Volgens de barometer heeft 65 procent van de werknemers de voorbije zes maanden geen enkele keer op een vacature gereageerd. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder, toen 58 procent alle vacatures aan zich liet voorbijgaan.

Onzekerheid over job

Achttien procent van de 1.020 bevraagde werknemers vreest bovendien zijn of haar job te verliezen omwille van de coronacrisis. Omdat de contacten tussen werknemers en leidinggevenden nu veelal digitaal verlopen, geeft slechts 28 procent van de respondenten aan in gesprek te zijn gegaan met zijn leidinggevende over wat er na de crisis zal volgen.