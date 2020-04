Schutter in Canada schiet minstens 16 mensen dood

In de Canadese provincie Nova Scotia heeft een man, die zich vermomd had als politieagent, minstens 16 mensen doodgeschoten. De 51-jarige schutter werd na een urenlange klopjacht door de politie doodgeschoten in een tankstation. Volgens de autoriteiten is dit de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van Canada.

Zaterdagavond omstreeks 23.30 uur kreeg de politie oproepen voor een schietpartij in Portapique, een klein kustplaatsje in Nova Scotia. Agenten vonden daarop verschillende slachtoffers in en buiten een woning. Later kwamen oproepen binnen over schoten op andere plekken en brandende wagens en gebouwen. Op verschillende plaatsen in het noorden van de provincie werden mensen gedood. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.

In de nacht van zaterdag op zondag volgde een twaalf uur lange zoektocht naar de dader, terwijl inwoners in de ruime omgeving werden gevraagd hun deuren te sluiten en te schuilen in hun kelders. Zondagochtend mondde de zoektocht uit in een achtervolging, tot de politie de man klem wist te rijden. De verdachte werd kort voor de middag gedood in een tankstation. Het gaat om de 51-jarige tandarts Gabriel Wortman, die gekleed was in een politie-uniform: Aanvankelijk reed hij met een replica van een politievoertuig reed en daarna werd hij gesignaleerd in een zilverkleurige Chevrolet.

Volgens de politie vielen er minstens 16 doden. Een van de overledenen is politieagente Heidi Stevenson, die al 23 jaar in dienst was. Ze laat een echtgenoot en twee kinderen na. Een andere agent werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het onderzoek is nog bezig maar de politie denkt dat ten minste een deel van de schietpartij willekeurig was. Tijdens een persconferentie werd wel aangegeven dat onderzocht wordt of er link is met de coronacrisis. In Canada zijn niet-essentiële bedrijven gesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.