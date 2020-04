De Crem belooft duidelijkheid over trouwfeesten

Na een nieuw overleg van de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag zou er meer duidelijkheid moeten zijn voor koppels met trouwplannen en organisatoren van massa-evenementen. Dat zei minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zondagavond op het Eén-Journaal.

De huwelijkssector trok afgelopen weekend aan de alarmbel: voor veel koppels met trouwplannen is niet duidelijk of hun huwelijksfeest na 3 mei zal kunnen doorgaan, of ze het maar beter kunnen uitstellen. Ook voor cateraars en uitbaters van feestzalen is de situatie onzeker. Die duidelijkheid zou er moeten komen na een nieuwe bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad, komende vrijdag.

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag alvast om massa-evenementen zoals festivals tot 31 augustus te annuleren, maar wat nu precies doorgaat voor massa-evenement is nog niet duidelijk.

‘Ik heb een groot inlevingsvermogen met de trouwers', zei De Crem. 'Tot 3 mei zitten we in een federale fase waarbij we in een toestand zitten dat het niet kan. Vormsels en communies zijn al uitgesteld tot het najaar, maar de trouwfeesten zijn één van die beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad op het einde van de week zal moeten nemen’, zei hij.

'We spreken dan al van een fase na minstens 3 mei, waarin we ooit weer eens in een toestand moeten komen die het nieuwe normaal is. De duidelijkheid zal gegeven worden, maar nu zitten we in een situatie waarin we een dramatisch virus hebben dat wild om zich heen slaat en dat we moeten blijven bestrijden. De maatregelen die we nemen, zijn maatregelen van volksgezondheid.'

Multiwinkels

De Crem betwistte daarnaast dat de communicatie over welke winkels nu al dan niet de deuren mochten openen dit weekend niet duidelijk was. In West-Vlaanderen moesten verschillende 'multiwinkels' blijkbaar onverwacht alsnog de deuren sluiten, omdat ze niet enkel algemeen bouwmateriaal in het assortiment hebben.

'Er is enorme duidelijkheid', benadrukte De Crem. 'Het is helemaal niet vaag: tuincentra, boomkwekerijen en doe-het-zelfzaken die bouwmaterialen verkopen en een algemeen assortiment hebben, mochten open, dat is woensdag beslist door de Nationale Veiligheidsraad en vrijdag verschenen in een ministerieel besluit. Er is duidelijkheid, maar men moet de duidelijkheid ook leren aanvaarden.'