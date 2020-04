Aantal sterfgevallen in Verenigd Koninkrijk daalt, kritiek op premier Johnson neemt toe

De kritiek op de Britse premier Boris Johnson neemt toe, nadat gebleken is dat hij op vijf ‘noodvergaderingen’ in het begin van de coronacrisis niet aanwezig was.

De Britse regering heeft zondag bekendgemaakt dat in ziekenhuizen op een dag tijd nog eens 596 mensen aan het nieuwe coronavirus zijn bezweken. Dat is één van de laagste aantallen van de voorbije weken. 'Het gaat de goede richting uit', zei dokter Jenny Harries tijdens de dagelijkse persconferentie over de cijfers in Londen.

In totaal heeft COVID-19 in het Verenigd Koninkrijk aan meer dan 16.000 patiënten in de ziekenhuizen het leven gekost. Over het aantal overlijdens in woonzorgcentra zijn geen cijfers.

Missing in action

Intussen groeit de druk op Brits premier Boris Johnson, die het ziekenhuis verlaten heeft, maar nog herstellende is nadat hij zelf besmet raakte met het nieuwe coronavirus. Johnson was op vijf opeenvolgende ‘noodvergaderingen’ tijdens de eerste dagen van de coronacrisis in zijn land niet aanwezig. Volgens The Guardian bracht Johnson toen het parlementair verlof door op zijn buitenverblijf.

Oppositiepartij Labour verwijt de premier dat hij ‘missing in action’ was te midden van de cruciale eerste weken van het virus in het land. Dat zou ertoe hebben bijgedragen dat het land ‘te traag’ op het virus reageerde.

‘Fouten gemaakt’

De krant Sunday Times schreef vandaag dan weer dat het Verenigd Koninkrijk in februari nog honderdduizenden beschermingsmaterialen naar China zou hebben verscheept. Minister voor Kabinetszaken Michael Gove bevestigde dat op BBC One. Hij zei dat zijn land daarmee China wilde bijstaan bij de ‘meest extreme uitbraak in Wuhan’. Intussen kampt het Verenigd Koninkrijk zelf met zware tekorten aan beschermend materiaal.

Gove erkende dat de Britse regering fouten heeft gemaakt in de aanpak van de coronacrisis. ‘Elke regering maakt fouten’, zei hij.