79 van 83 bewoners en verzorgers besmet in woonzorgcentrum in Hoei

In een woonzorgcentrum in Hoei, in de provincie Luik, is op vier mensen na iedereen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. ‘Het personeel is desondanks gerustgesteld.’

Nadat vijf bewoners met symptomen positief testten op het nieuwe coronavirus, richtte het woonzorgcentrum Longs Thiers in Hoei een crisiscel op. Een laboratorium testte afgelopen dinsdag alle bewoners, met opmerkelijke resultaten: van de 40 verzorgers bleek er slechts één niet besmet te zijn, van de 43 bewoners waren dat er drie.

Toch leidt dat onder het personeel vooral tot ‘opluchting’, zegt Francesco Virone, directeur-generaal van de vzw Notre-Dame, de uitbater van Longs Thiers. ‘De ploegen werkten met een zwaard van Damocles boven hun hoofd, want we hadden vermoedens, maar wisten niets. Dat maakte de situatie ingewikkeld. Voortaan is er geen isolement meer, de sociale werking is hersteld en het werk is gereorganiseerd. Het personeel is gerustgesteld en zelfs de humor is teruggekeerd.’

Meerdere overlijdens

Personeelsleden moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting van mensen uit hun omgeving te voorkomen. 'Elke werknemer neemt een masker mee als hij naar huis terugkeert. Dit zorgt, naast andere hygiënemaatregelen, voor extra veiligheid.'

De residentie moest al verschillende overlijdens optekenen, maar voor Francesco Virone is het onmogelijk om de precieze oorzaak te achterhalen. 'De meeste geteste mensen zijn asymptomatisch en het is moeilijk te achterhalen of de overleden bewoners zijn getroffen door het virus of een andere ziekte', zegt hij.