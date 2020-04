Datalek gevonden in kandidaat-corona-app in Nederland

In Nederland is in één van de mogelijke corona-apps, COVID-19 Alert, een datalek ontdekt. Zo’n honderd tot tweehonderd namen, mailadressen en versleutelde wachtwoorden kwamen openbaar te staan.

De gegevens zijn afkomstig uit een ander project en werden volgens Sander de Vries, een van de initiators van de app, door de druk om de code snel openbaar te maken, per ongeluk niet verwijderd. ‘Een menselijke fout’, noemt hij het. ‘Dat is niet goed, maar we hadden een half uur de tijd om de code online te zetten. Iedereen probeert iets goed te doen, dat dit dan gebeurt is heel sneu.’

Dit weekend is er in Nederland een online ‘appathon’, waarbij de ontwikkelaars van zeven mogelijke corona-apps hun product presenteren. Ze moeten hun broncode vrijgeven en werden door experts ondervraagd.

Exitstrategie

Inmiddels zijn de gegevens verwijderd en hebben de makers mensen die de informatie eraf hebben gehaald opgeroepen die te verwijderen. De mensen van wie de gegevens zijn uitgelekt, worden op de hoogte gebracht. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie worden geïnformeerd.

Ook in ons land zal de overheid de volgende dagen beslissen welke ‘contact tracing’-app deel zal uitmaken van de exitstrategie uit de corona-restricties. Gesprekken met ontwikkelaars zijn vergevorderd en overal in ­Europa gaat het snel.