Wuhan mag dan uit lockdown zijn, het gewone leven is er nog lang niet teruggekeerd

Na een strenge lockdown van 76 dagen kunnen de inwoners van Wuhan, China’s meest getroffen stad, sinds kort terug een klein glimpje van de buitenwereld opvangen. Van een terugkeer naar de normaliteit is echter nog lang geen sprake.

Op 8 april besloot de Chinese overheid om Wuhan ‘vanonder de stolp te halen’. De algehele lockdown werd iets versoepeld. Maar hele wijken met honderdduizenden mensen mogen nog steeds niet buiten. Ziekenhuizen zijn druk in de weer, scholen blijven waarschijnlijk tot september gesloten. Buitenlandjournaliste Giselle Nath zocht uit hoe het momenteel gaat in Wuhan en wat we kunnen leren van de Chinese aanpak van het coronavirus.

Meer weten

Lees hier Lees hier het artikel van Giselle Nath over de situatie in Wuhan.

Volg hier onze liveblog over het coronavirus.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Giselle Nath| Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Niels De Keukelaere & Annelies Vanderoost| Eindredactie Annlies Vanderoost| Audioproductie Pieter Schrevens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten VRT & Reuters

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.