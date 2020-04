Zendmast voor 5G in brand gestoken, mogelijk link met complottheorieën over corona

In Pelt, in Limburg, is gisterenavond een 5G-zendmast van Proximus in brand gestoken. Het zou de eerste keer zijn dat anti-5G-activisten in ons land toeslaan, mogelijk aangevuurd door complottheorieën over het coronavirus.

De omheining rond de zendmast in Pelt is beschadigd en er zou brandversneller zijn gebruikt. Dat bevestigt de lokale politie aan de VRT. Van verdachten is voorlopig geen spoor. Het zou de eerste keer kunnen zijn dat anti-5G-activisten in ons land hebben toegeslagen - al heeft de politie daar voorlopig geen aanwijzingen voor.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk werden de voorbije dagen en weken meerdere 5G-zendmasten in brand gestoken. Donderdag nog ging een zendmast in Rijswijk, in de provincie Gelderland, in vlammen op. Het was de zestiende brandstichting in twee weken tijd, waarvan ook enkele in de Nederlandse provincie Limburg, bijvoorbeeld in Veldhoven - op een half uur rijden van Pelt.

‘Gezondheidsrisico’s’

Omdat er nog geen arrestaties zijn verricht, is ook in Nederland nog geen duidelijkheid over de motieven van de daders, maar er wordt een link gelegd naar de uitrol van het 5G-netwerk. Anti-5G-activisten vrezen dat er gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan de techniek, ook al is daar geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor. Ze wijzen onder meer op een mogelijk verband met kanker, alzheimer en onvruchtbaarheid.

Het is niet toevallig dat de branden in volle coronacrisis plaatsvinden. Bij heel wat anti-5G-activisten leeft het idee dat de zendmasten het virus een handje helpen. In het Verenigd Koninkrijk, waar de voorbije weken ook een twintigtal masten in brand zijn gestoken, wijst de overheid zelfs direct naar de complottheorieën over de invloed van 5G op de verspreiding van het coronavirus. Ook wordt de theorie gedeeld dat 5G het immuunsysteem zou verwoesten. Ook daarvoor bestaat geen enkele wetenschappelijke evidentie.