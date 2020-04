230 overlijdens en 265 nieuwe ziekenhuisopnames door coronavirus

De voorbije 24 uur zijn in ons land 230 patiënten overleden na een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat maakte Sciensano zondag bekend. Wel mochten opnieuw meer mensen het ziekenhuis verlaten, dan er nieuwe patiënten bijkwamen.

Het voorbije etmaal zijn 76 patiënten overleden in een ziekenhuis. In de woon-zorgcentra zijn 154 mensen overleden. Bij die laatsten gaat het vooral om vermoedelijke coronabesmettingen. Amper 3,9 procent van die vermoedelijke gevallen is bevestigd.

Het totale aantal van 230 overlijdens is daarmee lager dan dat van zaterdag. Toen werden in België 290 bijkomende doden gemeld. Het totaal aantal sterfgevallen door covid-19 stijgt zondag tot 5.453.

Daarnaast werden ook 265 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Ook dat zijn er minder dan de 303 nieuwe opnames die zaterdag werden gemeld. Bovendien mochten ook 409 mensen het ziekenhuis verlaten. In de ziekenhuizen zijn nu in totaal nog 4.871 mensen opgenomen. Daarvan liggen er 1.081 op intensieve zorgen.

Dat zijn 198 mensen minder in het ziekenhuis in vergelijking met zaterdag, en ook nog eens 38 patiënten minder op intensieve zorgen.

Het aantal officieel bevestigde besmette personen neemt nog steeds toe, zo werden er gisteren nog eens 1.313 nieuwe besmettingen geteld. Daarvan wonen er 693 in Vlaanderen, 473 in Wallonië en 132 in Brussel. Van 15 patiënten weet Scienscano niet waar ze wonen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land op 38.496.