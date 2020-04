Geen degradatie uit Premier League? “Als seizoen niet afgemaakt wordt, nee!”

Als het van Brighton & Hove Albion-eigenaar Tony Bloom afhangt, zullen geen Premier League-clubs degraderen als het seizoen niet afgemaakt wordt. Dat laat hij optekenen in verschillende Engelse media.

Omwille van de coronacrisis ligt de Premier League stil sinds 13 maart. In totaal zijn er nog 92 wedstrijden af te werken, negen of tien per club. Vrijdag bespraken de clubs verschillende scenario’s om het seizoen af te maken, maar het is nog wachten op groen licht van de Britse overheid om opnieuw aan voetballen toe te komen.

Het Liverpool van Divock Origi heeft nog twee zeges nodig voor een eerste landstitel in dertig jaar tijd. Bloom, in België tevens eigenaar van 1B-club Union, heeft er geen problemen mee dat The Reds worden aangewezen als kampioen, mocht het seizoen vroegtijdig eindigen. Ook de Europese tickets kunnen volgens hem toegewezen worden. Degradatie is volgens hem een ander paar mouwen.

“0,2 punt verschil”

Bournemouth, Aston Villa en Norwich City stonden voor de stopzetting op een degradatieplek. Brighton staat twee punten boven de degradatiezone. Aston Villa kan mits een zege in de wedstrijd die het tegoed heeft nog boven de degradatiestreep terechtkomen. Mogelijk wordt de eindstand vastgelegd op basis van het gemiddeld aantal punten per wedstrijd. Dat zou in de Premier League niets veranderen aan de rangschikking helemaal onderin.

“Maar het is onpeilbaar dat een team zou degraderen op basis van 0,2 punt verschil”, aldus Bloom. “Die regeling houdt ook geen rekening met de sterkte van de teams waartegen je gespeeld hebt.” Zo’n beslissing zou de goedkeuring moeten krijgen van 14 van de 20 Premier League-clubs, en dat ziet Bloom niet gebeuren.