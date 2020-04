Politie legt coronafeestje stil waarop zelfs vuurwerk werd afgestoken: 'Totaal onaanvaardbaar gedrag'

De politie van Zelzate heeft zaterdagavond een coronafeestje stilgelegd. De feestvierders gingen allerminst subtiel tewerk.

Op het feestje in een huis in de Koningin Fabiolalaan waren tien personen aanwezig. Rond 22.15 uur werden de buurtbewoners opgeschrikt door een reeks luide knallen. Alsof een feestje bouwen in deze coronatijden nog niet genoeg is, besloot het gezelschap enkele vuurwerkpijlen af te steken.

Niet veel later kwamen enkele ploegen van de lokale politie ter plaatse. Zij waren verwittigd door een buurtbewoner. De politie legde het feestje onmiddellijk stil en deelde enkele processen-verbaal uit.

Burgemeester Brent Meuleman (SP.A) heeft niet het minste begrip voor wat zich zaterdagavond afspeelde in zijn gemeente. 'Ik kan hier heel kort en duidelijk over zijn: dergelijk totaal onaanvaardbaar gedrag tolereer ik niét. Op een moment waarin gezondheidswerkers hun leven riskeren om het leven van andere mensen te redden, is een feestje geven met vuurwerk ronduit respectloos.'

'De politie was snel ter plaatse en heeft het feestje meteen stilgelegd. Onmiddellijk zijn ook de nodige pv's opgemaakt', zegt Meuleman.

Het is de eerste keer dat de politie een feest moet stilleggen in Zelzate. 'Dit is een zeer spijtige zaak, zeker voor alle andere inwoners van de gemeente die de maatregelen wel goed naleven en respecteren. Iedereen in de gemeente is ook op de hoogte over wat wel en niet kan, dus het mag zeker geen excuus zijn dat men niet wist dat dit niet kon. We hebben zwaar ingezet op informatie en communicatie en dan is het jammer dat er enkelingen zijn die zo'n gedrag vertonen.'

