Antwerps schepen beschuldigt Jinnih Beels van ‘politieke recuperatie’

De Antwerpse schepen Claude Marinower (Open VLD) beschuldigt Jinnih Beels (SP.A), zijn coalitiegenoot in het Antwerpse stadsbestuur, van politieke recuperatie. Marinower vindt dat Beels uitpakt met verwezenlijkingen van zijn kabinet.

In een interview met De Standaard zei Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (SP.A) zaterdag dat ze in het kader van een globaal plan om de Antwerpse scholen doorheen de huidige coronacrisis te loodsen, ook ‘zelf op zoek was gegaan naar laptops’.

Een uitspraak die in het verkeerde keelgat is gevallen bij Claude Marinower, schepen van onder meer Innovatie en Digitalisering in Antwerpen. ‘Ik stel vast dat schepen Beels het werk dat ik vanuit mijn kabinet deed, probeert te recupereren’, reageert Marinower. ‘Maar de waarheid heeft ook haar recht.’

Marinower: ‘De rol van Beels en haar kabinet onderwijs bij de zoektocht naar laptops was beperkt tot onbestaande. Al wil ik schepen Beels zeker uitnodigen om ook een financiële inspanning te doen, want de nood is hoog. Met duizend laptops hebben we al heel wat gezinnen kunnen helpen, maar alle bijkomende laptops zijn zeer welkom.’