Amper 25-jarige skilegende Mikaela Shiffrin treurt na onverwachte dood van vader: “Hij leek niet meer op zichzelf”

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin kijkt opnieuw uit naar het wereldbekerseizoen alpijnse ski na een moeilijke periode waarin ze het onverwacht overlijden van haar vader moest verwerken. Ze wordt nog geregeld door verdriet overmand wanneer ze aan de laatste momenten met hem denkt.

“Ik was erg dankbaar dat we nog een kans hadden om hem te zien. Hij leek niet meer op zichzelf, maar ik kon hem wel nog voelen. Daar denk ik nog veel aan”, zo verklaart een emotionele Shiffrin in een interview met CNN.

Op 2 februari stierf Jeff Shiffrin op 65-jarige leeftijd na een ongeluk bij hem thuis in Colorado. De 25-jarige Mikaela Shiffrin laste daarop een pauze in en kwam in verschillende wereldbekerwedstrijden niet meer in actie, waardoor ze haar titel in de algemene wereldbeker niet kon verdedigen. De tweevoudig olympisch kampioene, die 66 wereldbekermanches op haar palmares heeft, keerde wel nog terug naar Europa voor de WB-wedstrijden van medio maart in het Zweedse Are, maar die werden afgelast omwille van het coronavirus. De kristallen globe ging uiteindelijk naar de Italiaanse Federica Brignone.

Na enkele emotioneel zware weken kijkt Shiffrin er toch weer naar uit om opnieuw op de skilatten te staan. “Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat mijn motivatie aan het toenemen is. Ik wacht op Sölden, op de eerste race van het seizoen.” In Tirol gaat in oktober traditioneel het WB-seizoen van start. “Daar wil ik zijn. Dat had mijn vader ook gewild.”

