Directeur laboratorium Wuhan ontkent link met uitbraak coronavirus

Een vicedirecteur van een laboratorium in Wuhan, de Chinese miljoenenstad waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak, ontkent dat het virus uit zijn onderzoeksinstituut komt. ‘Het is onmogelijk dat dit virus van ons afkomstig is’, zei Yuan Zhiming zaterdag in een interview met de Chinese staatsmedia.

Zowel The Washington Post als Fox News haalden deze week anonieme bronnen aan die bezorgd waren dat het virus mogelijk per ongeluk vanuit het Wuhan Instituut voor ­Virologie en het Centrum voor Ziektecontrole en -preventie in Wuhan zou zijn verspreid. Een van de werknemers van het lab zou besmet zijn geraakt en het virus hebben overgedragen op inwoners van Wuhan.

Bewijzen voor die hypothese zijn vooralsnog schaars. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei onlangs toch dat er een ‘volledig onderzoek’ gedaan wordt naar hoe het virus ‘in de wereld is gekomen’.

Zhiming benadrukt echter dat geen van zijn medewerkers besmet is met het coronavirus. ‘Als mensen die virale studies uitvoeren, weten wij duidelijk wat voor onderzoek er wordt uitgevoerd in het instituut en hoe het instituut omgaat met virussen en stalen. Zoals we van in het begin hebben gezegd: het is onmogelijk dat dit virus van ons afkomstig is’, aldus Zhiming. ‘We hebben strikte regelgeving en een gedragscode voor onderzoek. Daar hebben we vertrouwen in.’

‘Speculatie’

De vicedirecteur zegt wel dat hij begrijpt dat mensen de link leggen. ‘Het instituut en het laboratorium liggen in Wuhan. Mensen kunnen niet anders dan het verband leggen’, zegt hij. Maar hij hekelt dat sommigen in de Verenigde Staten ‘mensen bewust proberen te misleiden’. De berichten van de Amerikaanse media zijn volgens Zhiming ‘zonder bewijs of kennis en volledig gebaseerd op speculatie’.

Chinese wetenschappers hebben steeds gezegd dat het virus waarschijnlijk van een dier op mensen is overgedragen op een markt waar wilde dieren werden verkocht.