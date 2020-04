Macron uit kritiek op Chinese aanpak coronavirus

Frans president Emmanuel Macron stelt de Chinese aanpak van het coronavirus in vraag. In een interview met de Financial Times hamert hij ook op Europese solidariteit en roept hij op om het kapitalisme te heroverwegen.

Even was er wereldwijd lof voor de Chinese aanpak van het coronavirus. Vandaag klinkt er steeds meer kritiek. Ook vanuit het Élysée. ‘Er zijn duidelijk dingen gebeurd die we niet weten’, zegt president Macron in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Met die sneer vervoegt Parijs nu Londen en Washington, die eerder al kritiek uitten.

Volgens Macron heeft het geen zin om de Chinese aanpak en die van het Westen met elkaar te vergelijken. ‘Er is geen vergelijking mogelijk tussen landen waar informatie vrij kan circuleren en landen waar de waarheid onderdrukt wordt. Laat ons niet naïef zijn en zeggen dat China beter met de epidemie is omgegaan, want dat weten we niet’.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken diende de Franse president van antwoord. ‘Alle landen zouden de handen in elkaar moeten slaan om de epidemie te bestrijden’. Discussiëren over de voor- en nadelen van verschillende politieke systemen noemen ze ‘nutteloos’.

In hetzelfde interview waarschuwt Macron ook dat, als rijke lidstaten zoals Nederland en Duitsland zich niet solidairder opstellen, het populisme in Italië, Spanje en ook in Frankrijk nog zal groeien. Macron berispte ook landen die hun fundamentele vrijheden opzijschuiven in naam van crisisbeheer, ook in Europa.

Klimaat

Hij hoopt dat er lessen zullen worden getrokken. ‘Als mensen het ondenkbare kunnen doen met hun economie om een pandemie af te remmen, kunnen ze hetzelfde doen om een catastrofale klimaatverandering te stoppen. Grote pandemieën leken heel ver weg, omdat ze altijd in Azië stopten. Het klimaatrisico lijkt ook ver weg omdat het Afrika en de Stille Oceaan treft. Maar als het je bereikt, is het tijd om wakker te worden’.