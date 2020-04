Djokovic, Nadal en Federer willen tennissers buiten de top 250 helpen: “Er vindt daar een echte financiële strijd plaats”

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer willen een fonds creëren ter ondersteuning van de tennisspelers buiten de top 250 op de ATP-ranking. Zij hebben het financieel moeilijk nu er geen toernooien plaatsvinden omwille van het coronavirus. Dat meldt L’Equipe zaterdag.

Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad van de ATP, besprak het idee met Roger Federer en Rafael Nadal, waarna hij zich in een brief richtte tot de spelers. Daarin pleit hij voor het ondersteunen van de spelers die tussen de 250e en 700e plaats op de wereldranglijst staan. De ATP zou 1 miljoen dollar uittrekken voor de tennissers tussen de 150e en 400e stek.

“De spelers uit de top 250 hebben dit jaar de kwalificaties voor de Australian Open gespeeld, wat hen een redelijke som geld zou moeten opgeleverd hebben”, stelt Djokovic in de brief gericht tot zijn collega’s. “Buiten de top 250 vindt er echter een echte financiële strijd plaats. Wij denken dat we ons moeten verenigen en die spelers moeten helpen. Velen onder hen denken eraan het proftennis vaarwel te zeggen omdat ze het financieel niet redden. Jammer genoeg zijn er veel spelers tussen de 250e en 700e plaats die niet gesteund worden door een federatie of die geen sponsors hebben. De ATP telt ongeveer 700 leden en we moeten proberen voor iedereen te zorgen. Zij zijn de basis van het tennis en de basis van de professionele sport.”

Djokovic hoopt 10.000 dollar te geven aan elke speler tussen de posities 250 en 700, voor een totale som van 4,5 miljoen dollar. Om aan dit bedrag te komen, stelt de Serviër voor om de top 100 in het enkelspel en de top 20 in het dubbelspel te vragen tussen 5.000 en 30.000 dollar bij te dragen volgens een progressief barema.