Doe-het-zelfmaatregel haalt omzet verfwinkels Colora onderuit

De verfwinkels van Colora willen ook kunnen openen. Ze stonden klaar om zijn 59 winkels te openen maar dat blijkt onverwacht niet te mogen. Ondertussen klapt hun onlineverkoop nu in elkaar.

Toon Bossuyt, ceo van de verfgroep Boss Paints en van de verfwinkels Colora kwam tot nu toe de crisis goed door. Toen België in lockdown ging, schakelde hij bij Colora zo snel mogelijk over op de verkoop van verf via de website, gekoppeld aan telefonisch advies. Het winkelpersoneel kon daardoor na een moeilijke week, grotendeels toch aan de slag blijven omdat ze ingeschakeld werden om de webshop te ondersteunen.

‘Ik wist op die manier de technische werkloosheid tot 10 procent te beperken’, zegt Bossuyt. De onlineverkoop die normaal 0,5 procent van de omzet bedroeg, steeg door de lockdown naar maar dan 60 procent van de winkelomzet.

Sinds woensdagavond kreeg de onlineverkoop echter een flinke klap. Dat viel samen met de aankondiging van de overheid dat doe-het-zelfzaken opnieuw de deuren mogen openen. Colora zag daar niet direct graten in: het maakte zich klaar om al zijn verfwinkels te kunnen openen door veiligheidsmaatregelen te nemen in de winkels en op de parkings. In de winkels zou kleuradvies gegeven worden vanachter plexi-schermen. Ontsmettingsmiddelen en mondmaskers werden voorzien.

Lokale handel in de kou

Maar groot was de ontnuchtering toen Bossuyt vrijdagavond te horen kreeg dat zijn verfwinkels dicht zouden moeten blijven. Verf, dat was toch in deze dagen het doe-het-zelf-product bij uitstek? Bij Brico ervaarden ze zelfs al dat er mogelijk een tekort aan verfborstels zou optreden. Bij Hubo dreigden dan weer tekorten van de huismerk-verf.

‘Als ik het ministerieel besluit lees, dan lees ik daar eigenlijk dat een belangrijke doe-hetzelf-afdeling als verf wel kan openen. Waarom sluit men hier de lokale handel uit? In de voedingssector is al gebleken dat bakkers en slagers op een veilige manier hun klanten helpen naast de grote supermarkten. Waarom geeft men dit vertrouwen ook niet aan de zelfstandige verfwinkel en verkopers van parket, laminaat en sanitair?’ vraagt Bossuyt zich af. ‘De inkomsten die deze winkels kunnen optekenen, betekenen ook belastinginkomsten. Dat zal de overheid goed kunnen gebruiken.’

Bossuyt zegt dat speciaalzaken de klanten veilig kunnen ontvangen terwijl er nu overrompeling dreigt in de grote doe-het-zelfzaken, die bovendien ook nog eens vaak in handen zijn van buitenlandse groepen.

Bossuyt hoopt dat er voor de lokale handel snel witte rook komt: 'We hopen dat onze klanten de weg blijven vinden naar Belgische bedrijven die aan het vechten zijn om gezond en wel door deze crisis te geraken. Die aan het vechten zijn om de radartjes van de economie die wel nog draaien, draaiende te houden. In het belang van werknemers en hun gezinnen. We hopen dat onze klanten de weg naar onze webshop blijven vinden.’

De boodschap van Toon Bossuyt, ceo Boss Paints en verfwinkels Colora: