Er is geen ‘typisch Belgische stam’ van het nieuwe coronavirus, wat betekent dat?

‘Er is geen typische Belgische stam’, zei Steven Van Gucht over het nieuwe coronavirus. Het virus is namelijk al meerdere keren gemuteerd en de stamboom van het virus is in België diverser dan anders. Dat zegt moleculair viroloog Piet Maes (KU Leuven) zaterdag in De Morgen.

Op basis van verwantschappen in de genetische samenstelling van het virus, het genoom, kunnen wetenschappers over de hele wereld stambomen van het coronavirus opstellen. Zo’n fylogenetische stamboom geeft weer hoe organismen, in dit geval virussen, voortkomen uit een andere groep.

Aan het Rega-Instituut van de KU Leuven hebben ze intussen het genoom van 185 stalen op de kaart van België gezet op basis van de woonplaats van de patiënt. Daaruit komen veel verschillende clusters naar voren. Er is dus niet één patient zero in België, er zijn er meer.

‘Het Belgische referentielaboratorium heeft al vijfhonderd verschillende virussen uit België in detail bestudeerd’, vertelt viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie. ‘Ze hebben dus de genetische code van die vijfhonderd virussen in kaart gebracht. Door die fylogenetische stamboom te bestuderen kan je iets leren over de verschillen en gelijkenissen van die virussen. Uit die studies blijkt dat er verschillende introducties zijn geweest van het virus bij het begin van de uitbraak. Er is geen “typische Belgische stam”.’

‘Stamboom is diverser dan elders’

Als het genoom van een staal in België sterk lijkt op een staal in China, dan is de kans heel groot dat de Belg uit China kwam of door iemand uit China besmet geraakt is. ‘Mensen kwamen uit het buitenland en hebben mensen rond hen besmet’, zegt Maes. ‘In Nederland zie je twee of drie duidelijke clusters, terwijl de stamboom van het virus in België diverser is dan elders.’ De skivakanties en de vele internationale instellingen in België zijn mogelijke verklaringen waarom er geen ‘typisch Belgische stam’ is.

Maes benadrukt dat het een kleine steekproef is, waardoor de resultaten nog kunnen wijzigen. De verschillende mutaties zijn belangrijk in de zoektocht naar een vaccin. Momenteel is er nog geen indicatie dat bepaalde mutaties besmettelijker of gevaarlijker zijn dan andere. Wel tonen de verschillende mutaties dat de genomen maatregelen, zoals een reisverbod, nodig waren en op het juiste moment genomen zijn, zegt Van Gucht.

‘Op het moment dat we de maatregelen namen, was er nog geen wijde circulatie van één bepaald virus op het Belgische grondgebied. Integendeel, er waren veel introducties van virussen die uit het buitenland zijn binnengekomen’, zegt Van Gucht. Dat zou betekenen dat de maatregelen op het juiste moment genomen zijn. ‘Op dit moment zien we vooral lokale verspreiding. Dankzij de maatregelen hebben we kunnen voorkomen dat die virussen zijn kunnen verspreiden over het hele grondgebied.’