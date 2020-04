De cijfers lijken te stabiliseren. Er liggen minder mensen in het ziekenhuis en minder mensen op intensieve zorg. Er werden 290 sterfgevallen gerapporteerd in de afgelopen 24 uur, wat een daling is ten opzichte van de twee voorgaande dagen.

Naast de rapportering van de cijfers, presenteerde Sciensano ook de eerste resultaten van een online enquête. 'Die nemen we af om de impact van de epidemie op de gezondheid en het gedrag van de bevolking te kunnen inschatten', zegt viroloog Steven Van Gucht. Daarbij zijn er verschillende luiken, waarvan het eerste is afgerond. 'De eerste enquête liep van 2 april tot 9 april, 44.000 mensen namen deel.'

De meeste mensen vinden dat ze goed geïnformeerd zijn over het virus en de maatregelen, blijkt uit de enquête. 'De meeste mensen, maar niet iedereen, houden zich aan de regels die opgelegd zijn. Verder valt het ook op dat de aanbevelingen voor de doktersconsultaties goed worden opgevolgd. De meeste mensen consulteren hun arts via de telefoon.'

Dat is belangrijk, want mensen zijn het meest besmettelijk voor de eerste symptomen. 'Het is heel belangrijk dat zodra men zich ziek voelt, men zich thuis gaat isoleren en de arts contacteert', benadrukt Van Gucht.

In de afgelopen 24 uur werden 290 sterfgevallen gerapporteerd en 303 mensen opgenomen in het ziekenhuis. 387 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen er 5.069 mensen in het ziekenhuis, dat is een daling van 92. 1.192 van hen liggen op intensieve zorg, dat zijn 21 mensen minder dan de dag ervoor.

Meer dan helft van alle sterfgevallen in woonzorgcentra

93 mensen overleden in het ziekenhuis, 192 mensen in woonzorgcentra. In totaal zijn er nu 5.453 mensen overleden door het nieuwe coronavirus in België. 'Iets minder dan de helft van alle mensen overleed in het hospitaal, iets meer dan de helft in de woonzorgcentra', zegt Van Gucht.







Er werden 1.045 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd, 221 van die testen komen uit de lopende studie in woonzorgcentra. In totaal zijn er 37.183 bevestigde besmettingen in België. Er werden 6.610 testen afgenomen in de afgelopen 24 uur, in totaal zijn er 145.997 testen afgenomen.

Minder respect voor hygiënemaatregelen

'Uit de online enquête blijkt dat 95 procent van ons de maatregelen om thuis te blijven goed opvolgt. Dat vertaalt zich in een daling van het aantal ziekenhuisopnames', zegt woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens. 'We moeten nu vooral blijven volhouden.' Hij wijst op de hygiënemaatregelen, die minder worden gerespecteerd. '14 procent geeft aan die niet strikt na te leven. Was regelmatig je handen en nies in je elleboogholte.'

Ook mentale problemen worden onderzocht in de enquête. 'Angst wordt verminderd door steun en contact met onze vrienden. Een kleine attentie kan veel waard zijn: stuur een kaartje of organiseer een online moment met vrienden of familie', suggereert Stevens. Hij maakt nogmaals het onderscheid van welke winkels nu wel en niet mogen openen. 'Respecteer bij het bezoek aan die winkels de fysieke afstand.'

Mutaties

Er zijn verschillende mutaties van het virus in omloop in België. 'Het referentielaboratorium heeft al vijfhonderd verschillende virussen uit België in detail bestudeerd', vertelt Van Gucht. 'Ze hebben dus de genetische code in kaart gebracht. Door die te bestuderen kan je iets leren over de verschillen en gelijkenissen van die virussen. Uit die studies blijkt dat er verschillende introducties zijn geweest van het virus bij het begin van de uitbraak. Er is geen "typische Belgische stam".'

'Op het moment dat we de maatregelen namen, was er nog geen wijdverspreide circulatie van één bepaald virus op het Belgische grondgebied. In tegendeel, er waren veel introducties van virussen die uit het binnenland zijn binnengekomen', zegt Van Gucht. Dat zou betekenen dat de maatregelen op het juiste moment genomen zijn. 'Op dit moment zien we vooral lokale verspreiding. Dankzij de maatregelen hebben we kunnen voorkomen dat die virussen zijn kunnen verspreiden over het hele grondgebied.'