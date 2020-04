Prinses die jaar geleden verdween vraagt hulp vanuit gevangenis

Een Saudische prinses van wie sinds maart vorig jaar niets meer was vernomen, heeft woensdag weer van haar laten horen via Twitter. In de tweets zegt ze dat ze, zonder aanklacht, zit opgesloten in een beruchte gevangenis in Saudi-Arabië en dat ze dringend medische hulp nodig heeft.

De tweets zijn intussen alweer verdwenen. Dat schrijven Amerikaanse media. ‘Ik werd zonder uitleg ontvoerd en met een van mijn dochters in de gevangenis gegooid’, tweette Basmah bint Saud, een dochter van de tweede Saudische koning. Ze smeekte de Saudische koning en de machtige kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) om haar vrij te laten ‘omdat ik niets verkeerd gedaan heb’.

Jarenlang stond Basmah bekend als een van de zeldzame Saudi’s uit de hoogste kringen die geen blad voor de mond nam en kritiek uitte op hoe vrouwen behandeld worden. Ze sprak zich uit voor een constitutionele monarchie, en tegen de ‘bijzonder gevaarlijke’ religieuze doctrine.

In maart vorig jaar verdween ze plots. Waarom is niet meteen duidelijk, maar haar verdwijning past wel in een patroon: de minste dissidentie door prominente burgers wordt bestraft. Vorige maand nog werd prins Faisal bin Abdullah, ook een kind van een vroegere koning, opgesloten. Zijn familie heeft geen idee waarom en waar hij wordt opgesloten.

Waarnemers zien hierin de hand van MBS, die de echte sterke man werd nadat zijn vader, koning Salman, in 2015, op de troon kwam.

Anders dan de zeker elf prinsen die in 2017 in het Ritz-Carlton werden opgesloten voor corruptie, hebben noch Basmah, noch Faisal ooit echte macht gehad.

Prinses Basmah is een van de ruim honderd kinderen van koning Saud, die in 1964 van de troon gestoten werd. Jarenlang woonde ze in Londen, en ze keerde terug nadat Salman koning was geworden. In 2017 prees ze de huidige koning nog in een interview, maar een jaar later gaf ze verdoken kritiek op MBS.