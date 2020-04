BLIKOPENER. Waarom we misschien ook zonder vaccin verder moeten, de overheidsschuld behapbaar blijft en wij best wel braaf de regels volgen

Beste abonnee,



Het idee dat corona iets is van enkele weken, hooguit een paar maanden, moeten we opbergen. Corona is er voor één of twee jaar, wellicht voor altijd. Alle zeilen moeten we nu bijzetten voor dit vreemde nieuwe tijdperk waarin we altijd voorzichtig moeten blijven. Dit zijn negen artikels die mij de voorbije week het meest inzicht gaven.



Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard

1 Zal het ons lukken?

De gedachte waarmee dit artikel opent, slaat de bodem weg onder alle aannames waarmee we in lockdown gegaan zijn: misschien vinden we nooit een vaccin. Met aids is het ook nooit gelukt. Wat dan?

2 Steeds meer wetenschappers nemen deze theorie au sérieux

Over de oorsprong van het virus blijft het speculaties gonzen. Wat is de hardnekkige en gretig verspreide theorie waard dat de Chinezen het lieten ontsnappen?

3 Gent, Leuven en Brussel willen drukte spreiden

Nauwelijks auto's op straat, spectaculair meer fietsers, voetgangers die samengedrongen worden op trottoirs. Moeten de straten open voor wie nu de ruimte dringend nodig heeft?

4 Berichten uit Genua en New York

Al weken schrijft Ilja Leonard Pfeijffer elke dag een kroniek vanuit Genua, dagelijks op de opiniepagina's. Sinds kort krijgt hij daar het gezelschap van Arnon Grunberg, die in New York gadeslaat hoe de metropool der metropolen in zichzelf gekeerd gaat. Elke ochtend begin ik mijn dag met hun verslagjes, en op een of andere manier helpen ze mij beter te vatten wat wij hier doormaken.

5 De factuur van de coronacrisis

Economen uit Gent en Leuven sturen de politieke wereld een belangrijk signaal: ga nu niet holderdebolder in een besparingskramp. Als de economische groei zich herstelt, tonen hun becijferingen, zijn belastingen noch besparingen nodig om de putten te dempen.

6 ‘Toekomst van eurozone staat op het spel’

De Fransen beseffen dat de ‘coronabonds’ dood zijn en dat het Nederlandse verzet niet wijkt. Maar Europa moet vooruit. Dus plet Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, in een interview met enkele Europese kranten, waaronder De Standaard, voor iets anders dat er toch een beetje op lijkt - samen geld ophalen voor een beperkte periode en een beperkt doel.

7 ‘We moeten ons niet schuldig voelen omdat we eens buitenkomen’

Een paasvakantie lang ging het over boetes, strenge politie, en asociale overtreders. Een collectief slecht geweten kregen we ervan. Zo moeten we nog weken verder. Maar alle remmen zijn helemaal niet los, vindt sociaal psychologe Karen Phalet. Mensen passen zich goed aan. Alleen wegen de inspanningen voor sommigen veel zwaarder. Een beetje begrip dus.

8 ‘Nu worden stemmen gewonnen en verloren’

Ook de politieke partijen weten zich geen blijf met corona. Alles verschuift, maar waar staan zij voor? Dat laten ze op Facebook weten in grootschalige advertentiecampagnes. Vooral Vlaams Belang, PVDA en de N-VA geven er geld uit.

9 Blijf in uw kot

Wie wil straks ′s avonds nog naar buiten met al die tips die de cultuurredactie dagelijks verstrekt over theater, film, dans en zelfs architectuur die u in uw huiskamer kunt bekijken? Dit is de intussen lange reeks van vijf dagelijkse tips.