Twintigtal bewoners van Ukkels rusthuis geëvacueerd na brand

In een rusthuis in Ukkel is vrijdagavond rond 22.30 uur brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar een twintigtal bewoners moest elders ondergebracht worden.

Onder de bewoners was ook een vrouw die symptomen van het coronavirus vertoonde. Zij is rechtstreeks naar een ziekenhuis overgebracht. ‘De brand begon op het dak’, zegt Ukkels burgemeester Boris Dilliès. ‘De oorzaak is nog onduidelijk.’

De meeste bewoners van het rusthuis kunnen ter plaatse blijven, omdat slechts één verdieping beschadigd raakte. ‘De materiële schade is wel groot’, aldus nog Dilliès. ‘Maar een groot deel van het gebouw bleef gespaard, en dus kunnen de meeste bewoners blijven.’

De brandweer had de brand relatief snel onder controle, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Hij voegt eraan toe dat er geen opzet in het spel is.