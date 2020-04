Rode Kruis kon 11.000 stalen analyseren maar kreeg er 518

‘Wij kunnen dagelijks 400 covid-19-stalen onderzoeken, maar de afgelopen week kregen we helemaal niets meer binnen. Vreemd, want we dachten dat de vraag naar testcapaciteit heel hoog is.’ Dat zegt Ine Tassignon, de woordvoerster van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis bouwde midden maart zijn laboratorium gedeeltelijk om zodat het de covid-19-stalen kan analyseren die genomen zijn met neus- en keelwissers. ‘Dat is werk dat we normaal niet doen, want wij analyseren alleen bloed. Daarvoor hebben we een deel van onze medewerkers omgeschoold en technisch werkloze laboratoriumassistenten van de ­­KU Leuven naar hier gehaald’, legt Tassignon uit. ‘De afgelopen weken hadden we 11.000 testen kunnen analyseren, maar we kregen er van het nationaal referentielabo in Leuven maar 518 toegestuurd. Terwijl we toch horen dat de nood naar meer testen erg groot is.’

Uit een rondvraag door het VRT-journaal bij een aantal ziekenhuizen blijkt dat ook zij slechts een beperkt deel van de testcapaciteit benutten. En ook de beroepsvereniging van erkende laboratoria bevestigde dat ze werkloos toeziet hoe de analyses allemaal door de privébedrijven gebeuren.

Investering

Volgens minister Philippe De Backer (Open VLD), verantwoordelijk voor de testing, konden de klinische labo’s niet meteen hun testcapaciteit opschalen tot 10.000 testen per dag. Daarom heeft hij gekozen voor de privélabo’s. ‘Maar we zullen de klinische labo’s nog nodig hebben voor de immuniteitstesten en de ­serologische testen’, reageerde De Backer. Die testen tonen aan of iemand antilichamen tegen het virus in het bloed heeft.

Het Rode Kruis vraagt zich ondertussen af of het zijn laboratorium niet beter ombouwt om weer bloedtesten te doen. ‘Dat is jammer, want we hebben wel een grote investering gedaan’, zegt Tassignon.

De Backer laat weten dat hij het Rode Kruis in contact zal brengen met Scien-sano opdat het ingeschakeld kan worden in de epidemiologische opvolging.