Jinnih Beels: 'Basisscholen bereiken 20 tot 30 procent van leerlingen niet’

De stad Antwerpen heeft de scholen gevraagd hoeveel leerlingen ze niet of heel moeilijk kunnen bereiken. De resultaten zijn ontnuchterend: volgens schepen van Onderwijs Jinnih Beels (SP.A) bereiken basisscholen 20 tot 30 procent van de leerlingen niet.

‘Dat baart me enorme zorgen’, zegt ze. ‘Vóór de coronacrisis was dit al een probleem, nu wordt het probleem nog uitgediept. Pas op: we mogen absoluut niet uit het oog verliezen dat schoolteams erg grote inspanningen doen om leerlingen te bereiken.’

Is het wel verstandig om maandag nieuwe leerstof aan te bieden?

‘De minister heeft ons dat gevraagd en we zullen dat plichtbewust uitvoeren. Maar ik ben een koele minnaar van pre-teaching, net omdat ze we zoveel jongeren niet bereiken. Scholen zullen in de evaluatie mild moeten zijn: we kunnen hen niet afrekenen op deze periode.’

Hoe zit het met de middelbare scholen?

‘Die kunnen hun leerlingen iets beter bereiken. In de lagere school verloopt het contact doorgaans via de ouders. In de middelbare school verloopt het contact rechtstreeks met de leerling.’

Wat kan een stad als Antwerpen doen om scholen te helpen?

‘We werken volop aan een globaal plan. Het is de bedoeling verschillende stadsdiensten en scholen de handen in elkaar te laten slaan. Zo springen we bij via onder meer de stedelijke leerloopbaanadviseurs. Vanaf volgende week zullen we ook onze jeugdwerkers inzetten. Zij hebben een nauwe band met leerlingen én hun ouders. Voor het basisonderwijs zijn we ook zelf op zoek gegaan naar laptops. Maar laptops zijn verre van een wondermiddel. Daarom blijven scholen ook zeker papieren pakketten voorzien.’

‘Daarbovenop bekijken we hoe we het huidige aanbod van de zomerscholen kunnen vergroten. We willen daar absoluut meer jongeren bereiken dan de voorbije jaren om de achterstand weg te werken.’

Zijn die inspanningen wel voldoende?

‘Ik ga niet liegen: het is een illusie dat we alle leerlingen zullen kunnen bereiken. Een op de vijf jongeren in Antwerpen haalt geen diploma. Het is echt een kwestie van dat probleem niet erger te maken. De coronacrisis brengt voor veel mensen miserie mee, maar het is hard om te zien wat de impact is op de toekomst van deze jongeren.’