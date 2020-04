Opgelet: valse ambtenaren komen 'coronamaatregelen controleren'

Verschillende ouderen hebben valse ambtenaren op bezoek gekregen die kwamen controleren of ze de coronamaatregelen wel respecteerden. Achteraf bleek dat het om dieven ging die met geld en andere waardevolle spullen aan de haal gingen. De overheid roept op om alert te zijn.

'In deze voor veel burgers moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen', zo waarschuwt de dienst Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

De politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) heeft de jongste weken verschillende klachten ontvangen. 'Vooral bij ouderen werden waardevolle voorwerpen gestolen, meestal juwelen of geld, nadat ze bezoek hadden gekregen van één of meerdere personen die zich voordeden als federale ambtenaren. Die zouden zogezegd komen controleren of de thuissituatie van de oudere wel overeenstemde met de coronamaatregelen. Maar eigenlijk waren het gewoon oplichters.'

Ook in andere politiezones werden al gevallen van diefstal bij ouderen via een list gemeld. Eén of meerdere dieven bellen aan bij een oudere en doen zich voor als ambtenaren. Zodra ze het vertrouwen hebben gewonnen, gaan ze het huis binnen en stelen ze wat ze kunnen – vooral geld en juwelen omdat die makkelijk te verstoppen zijn.

De dienst Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt daarom geen onbekenden binnen te laten en de politie te bellen wanneer onbekenden die zich verdacht gedragen, aanbellen.

Met deze tips maak je het oplichters moeilijk:

Vermeld op de deurbel niet specifiek dat u alleen woont, maar enkel een familienaam

Laat een ketting op de deur plaatsen. Die vormt een eerste obstakel voor dieven, en ze geeft de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige manier met een persoon die voor de deur staat te praten.

Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur. Die list wordt dikwijls gebruikt om een diefstal te verdoezelen.

Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken

Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet die onder de deur te laten schuiven.

Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie bij uw telefoon. Als iemand bij u aanbelt en zich voordoet als een agent, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft wel degelijk bestaat, en of die agent op dat moment dienst heeft.

Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de persoon aan de deur u geeft. Dat kan het nummer van een kompaan zijn.