Jambon: ‘Keer terug naar huis wanneer te veel volk aanschuift aan tuincentrum’

In een filmpje dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op zijn facebookpagina plaatste, roept hij Vlamingen op om dit weekend niet massaal af te zakken naar doe-het-zelfzaken. Ook slaat hij mea culpa voor politieke fouten.

In het twee minuten durende filmpje stuurt Jambon de Vlaming met nog enkele richtlijnen het weekend in. Grote vrees is dat het de komende dagen bijzonder druk zal worden in tuincentra en doe-het-zelfzaken. Die mogen vanaf morgen volgens de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad weer open. De minister-president roept op tot verantwoordelijkheid.

'We zullen de strenge maatregelen moeten aanhouden. Ook wanneer we straks naar een doe-het-zelf-zaak of tuincentrum gaan en zien dat daar veel volk staat aan te schuiven. Keer dan terug naar huis en kom op een andere keer terug.'

Mea culpa

Opvallend: Jambon steekt ook de hand ook deels in eigen boezem, al verduidelijkt hij in het filmpje niet meteen naar welke fouten hij precies verwijst. 'Ook wij, alle overheden, maken soms fouten.Experten en politici zijn ook maar mensen die dag in dag uit alles doen om het hoofd te bieden aan deze crisis die we nooit eerder meegemaakt hebben.Elke dag opnieuw proberen we oplossingen te vinden om menswaardig uit deze crisis te geraken. Wij zullen uit deze fouten lessen trekken.'