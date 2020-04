Leuvens woonzorgcentrum laat stellingen bouwen voor raambezoek

Wzc De Wingerd uit Leuven heeft een creatieve oplossing bedacht om bewoners van hogere etages toch bezoek te gunnen: een bouwfirma en de lokale scoutsgroep komen er stellingen plaatsen.

Het is een euvel waar veel woonzorgcentra dezer dagen mee kampen. Bezoek aan het raam is vaak maar mogelijk op het gelijkvloers. Daardoor moeten ouderen die op hogere verdiepingen wonen in sommige centra beurtelings een plaatsje aan het raam reserveren.

Anderen kunnen vanop hun terras dan weer toekijken op kinderen, kleinkinderen of andere familieleden die beneden staan. Al verloopt ook dat contact niet altijd even gemakkelijk omdat de afstand groot is.

Om dat probleem op te lossen heeft het Leuvense woonzorgcentrum De Wingerd nu een creatieve oplossing gevonden. Een bouwfirma die vorige maand nog op de site werkte, zal enkele woonblokken van stellingen voorzien zodat bezoekers tot aan de aanliggende terrassen kunnen.

Ook de lokale scoutsgroep van Herent zal helpen. Zij zullen voor een tweetal gebouwen stellingen sjorren.

Het woonzorgcentrum benadrukt dat er zal toegekeken worden op de veiligheid van de stellingen en dat ook de ?social distancing blijft gelden.