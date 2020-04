Waar koop ik een mondmasker, hoe gebruik ik het correct en hoe was ik het?

Zodra de maatregelen stapsgewijs versoepeld worden, mogelijk vanaf 3 mei, zullen er ook aanbevelingen komen voor het dragen van stoffen maskers. Maar hoe gebruik je zo’n masker correct?

Wat is het nut van een mondmasker?

‘Een masker dient in de eerste plaats als broncontrole, om je omgeving te beschermen als je ziek bent’, zegt Isabel Leroux-Roels, hoofd van de dienst infectiepreventie aan het UZ Gent. ‘Je kan ook een masker dragen om jezelf te beschermen tegen grote druppels als iemand anders in je nabije omgeving hoest of niest.'

Er zijn ook verschillende soorten maskers. FFP2-maskers zijn enkel bestemd voor medisch personeel dat besmette patiënten verzorgt of onderzoekt. De maskers die de overheid aanraadt te gebruiken in een niet-medische context, zijn de chirurgische mond-neusmaskers (of proceduremaskers). 'Dat is een eenvoudig kapje dat bestaat uit drie lagen, dat typisch blauwe maskertje', legt Pascal De Waegemaeker van de dienst infectiepreventie van het UZ Gent uit.

Hoe moet je een mondmasker dragen?

'Was je handen voor je het masker opzet met zeep of een alcoholhoudende gel. Let erop dat het masker goed je mond én neus beschermt en dat het mooi aansluit, zodat er geen openingen meer zijn tussen het masker en het gezicht. En raak je gezicht niet aan als je het masker draagt', aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Draag het masker maximaal acht uur aan een stuk. Ook als het vuil, beschadigd of vochtig is, moet je het vervangen. Voor je het masker afdoet, moet je eerst je handen wassen. Indien het niet om wegwerpmasker gaat, gooi het dan weg in een afgesloten vuilnisbak en was nadien nogmaals je handen. Gebruik je een stoffen masker, dan kan dat gewassen en hergebruikt worden (zie meer info beneden).

Waar moet ik op letten als ik een mondmasker draag?

Het is niet omdat je een masker draagt, dat je volledig beschermd bent. 'We weten nog niet welke maatregel de belangrijkste impact heeft en dus moeten ook de andere maatregelen, zoals frequent handen wassen en de anderhalve meter afstand, nog steeds gerespecteerd worden,' legt Leroux-Roels uit. Wie ziek is, moet dus nog steeds aan social distancing doen, apart slapen en niet samen eten met gezinsleden, ook al draagt de zieke een mondmasker.

Je moet er ook op letten dat je het mondmasker correct draagt, anders helpt het niet. Integendeel: 'Dan kan je bacteriën en in dit geval ook het coronavirus overdragen op het masker', aldus de WHO.

Wanneer draag je het best een mondmasker?

Ben je zelf ziek of is iemand in je huis ziek, draag dan een mondmasker. Op plaatsen zoals een supermarkt is er minder luchtcirculatie en loop je met velen dichter bij elkaar. Daar is een mondmasker nuttig. Behoor je tot de risicovolle groepen? Draag dan een zelfgemaakt mondmasker als je buitenkomt. Zolang je in beweging bent in de buitenlucht zonder mensen in je nabijheid, hoef je geen mondmasker te dragen.

Waar vind ik een masker? En kan ik dat kopen op het internet?

'Je moet echt opletten met wat je op het internet vindt, want de kwaliteit kan heel slecht zijn', zegt viroloog Steven Van Gucht. Binnenkort zal er gecommuniceerd worden over waar en hoe je maskers kan verkrijgen, laat Marc Van Ranst weten. Tot dan kan je, indien mogelijk, ook zelf maskers maken.

Oké, en als ik zelf een masker maak, hoe begin ik daaraan?

Op de website www.maakjemondmasker.be, een website die goedgekeurd is door de FOD volksgezondheid, kan je een handleiding vinden om zelf mondmaskers te naaien.

Beginnen doe je aan de hand van een patroon. Leg het patroon op de stof en knip dat vervolgens uit. Draai het patroon om en knip een tweede stuk uit. De twee stukjes stof boord je eerst af om het rafelen te vermijden. Daarna stik je de neuspartijen aan elkaar. Dat doe je door de twee buitenkanten tegen elkaar te leggen. Een naaimachine is niet noodzakelijk. Met naald en draad kan het ook. Als je vervolgens het stuk stof openplooit, zal je merken dat het de vorm heeft van een masker. Om het masker aan de neus te laten aansluiten, kan je een oud stuk koperdraad gebruiken. Plooi de stof errond en naai het toe. Neem vervolgens twee linten van 75 centimeter. Door de zijkant van het masker om te plooien en vast te naaien, maak je tunnels om de linten erdoor te steken.

Hoe was ik een herbruikbaar mondmasker?

Is het masker herbruikbaar, dan kan je het uiteraard wassen. ‘Dat was je zoals je kleren wast, en kan ook gewassen worden met andere kleren. Op 60 graden en met zeep in het wasmachine is in principe al genoeg’, zegt Van Ranst. ‘Maar hoe warmer hoe beter, natuurlijk.’

Was je niet elke dag je kleren en wil je het milieuvriendelijk houden, dan kan je het ook in kokend water steken met wat zeep er bij. ‘Zo wasten onze grootouders uiteindelijk ook’, aldus de viroloog.