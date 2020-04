Ontwerper wordt beautyvlogger: Marc Jacobs geeft make-uptips

Nu topontwerper Marc Jacobs niet achter zijn ontwerptafel staat, staat hij voor de spiegel. Met een collectie van zijn eigen make-up in de aanslag, maakt hij zichzelf op en geeft hij tips aan zijn anderhalf miljoen volgers.

Nieuwe collecties ontwerpen, zit er even niet in, zei modeontwerper Marc Jacobs in een gesprek met Vogue. Hij verblijft in quarantaine in een hotel in New York (net voor de coronacrisis heeft hij zijn huis verkocht, zonder dat hij al een ander op het oog had) en zonder zijn team bij hem, kan hij niet werken. Maar de 57-jarige ontwerper heeft een andere bezigheid gevonden.

Jacobs herontdekte zijn eigen beautylijn en gaat daarmee aan de slag in zijn eerste make-uptutorial ooit. De gelegenheidsvlogger maakt zijn ogen op en geeft toe dat hij er eigenlijk niets van kent. 'Zoals Nike het altijd zegt: just do it. Daar zit schoonheid in', zegt hij. Na een kwartiertje is het resultaat te bewonderen. Jacobs heeft een smokey eye die zijn look - bestaande uit een rode manicure, rode lakschoenen met hoge hakken, een zwarte broek, trui en riem met luipaardprint - af maakt.