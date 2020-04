In Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden zendmasten in brand gestoken. Het diepe wantrouwen van sommigen tegenover 5G wordt nog versterkt door coronacomplottheorieën.

Gisteren was het opnieuw prijs. In Rijswijk, in de provincie Gelderland, moest de politie alweer een brand van een zendmast vaststellen. Het was al de zestiende brandstichting in twee weken tijd. Daders ...