Europol waarschuwt voor online corona-oplichters: ‘Gevaar voor volksgezondheid’

Oplichters zijn vindingrijk tijdens de coronacrisis. Dat blikt uit een rapport van Europol, dat een overzicht maakt van de manieren waarop criminelen munt slaan uit covid-19. Ze verkopen onder meer vals beschermend medisch materiaal, handgels en medicijnen.

De vraag naar handgels of mondmaskers was nog nooit zo groot. Dat merken ook namakers en oplichters, die gretig gebruikmaken van de crisis. Volgens het rapport van Europol is er namelijk heel snel heel wat geld te verdienen met namaakproducten. Die kunnen levensgevaarlijk zijn, schrijft het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie. Er worden zelfs vlees, melk en vitaminesupplementen verkocht die niet aan de standaard van de EU voldoen om in te spelen op het paniekkoopgedrag. Eerder trok Europol al aan de alarmbel over de toenemende zoekresultaten van kindermisbruik.

Zodra het coronavirus zich verspreidde in de EU, groeide ook de productie en distributie van namaakproducten van farmaceutisch en medisch materiaal. Georganiseerde misdaadsgroepen hebben zich vliegensvlug aangepast aan de vraag, maar de landen van herkomst blijven vrijwel ongewijzigd. De meeste groepen komen uit Polen, Roemenië en Oekraïne, samen goed voor 31,5 procent van de verdachten.

Oplichters moeten niet eens naar het dark web om hun producten kwijt te geraken: het overgrote deel van de aanbiedingen is gemakkelijk online te vinden. Net daarom wil Europol niet alleen de criminelen vinden, maar moeten politiediensten ook inzetten op informatie voor mogelijke slachtoffers. ‘Mensen die deze valse producten kopen, hebben een vals gevoel van veiligheid, terwijl ze eigenlijk onbeschermd zijn tegen het virus’, schrijft Catherine De Bolle, hoofd van Europol. ‘Zij brengen zichzelf en anderen in gevaar.’





De voornaamste producten zijn medisch materiaal, zoals mondmaskers of latex handschoenen, maar ook handgels en zepen of medicijnen. Het malariamedicijn chloroquine wordt online volop aangeboden, vaak met namaakmedicijnen of als deel van een oplichting. In Frankrijk werden al websites offline gehaald die nagemaakte testkits verkochten. De valse producten worden meestal overgebracht in containers via scheepvaart of via luchtvracht.

Veel namaakmedicijnen die in Europa belanden zijn afkomstig uit China of Indië, schrijft Europol. Turkije en Oekraïne worden vaak gebruikt als tussenstop. Bovenop de namaakproducten staat er op soortgelijke websites vaak valse informatie over het coronavirus. Europol verwacht dat eens de coronacrisis kalmeert, deze gevaren zullen verminderen.