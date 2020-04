Armbanden moeten coronabesmettingen in de haven voorkomen

Het Antwerpse IT-bedrijf Rombit heeft zijn armband die havenarbeiders waarschuwt voor gevaarlijke situaties zo aangepast dat het ook coronabesmettingen kan voorkomen. Het Antwerpse Havenbedrijf gaat het toestel vanaf volgende maand als eerste gebruiken.

Rombit heeft een aantal functionaliteiten toegevoegd aan de reeds bestaande Romware One, de veiligheidsarmband die havenarbeiders moet waarschuwen voor bijvoorbeeld heftrucks of wanneer een collega onwel wordt door gassen. 'De nieuwe armband zet in de eerste plaats in op social distancing', zegt John Baekelmans, ceo van Rombit. 'Komen werknemers te dicht bij elkaar, dan krijgen ze een waarschuwingssignaal. Privacy staat wel voorop: de Covid Radius stuurt op geen enkel ogenblik locatie- of andere gevoelige data door van de werknemer.'

De armband laat ook contact tracing toe. 'Is iemand besmet, dan kan een preventieadviseur of gemachtigd vertrouwenspersoon nagaan met welke collega’s hij of zij in contact geweest is om meer besmettingen te voorkomen', aldus Baekelmans.

De geüpdatete armband zal Romware Covid Radius gaan heten.

Het Antwerpse Havenbedrijf, dat al in een testfase zat met de originele armband van Rombit, zal de eerste exemplaren vanaf volgende maand beginnen te gebruiken.