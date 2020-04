Moslimexecutieve: ‘Nodig tijdens ramadan geen mensen uit’

Tijdens de ramadan worden er na zonsondergang vaak vrienden en familie uitgenodigd om samen te eten. Net zoals christenen werden opgeroepen geen familiefeesten te houden voor Pasen, vraagt het Executief van de Moslims van België om niemand uit te nodigen voor de iftar, de maaltijd die na zonsondergang genuttigd wordt.

De ramadan begint dit jaar op 24 april. Daardoor zal de jaarlijkse vastenmaand voor moslims ten minste gedeeltelijk plaatsvinden tijdens de periode van de coronamaatregelen. Door de gezondheidscontext die we op dit moment kennen, moeten bepaalde ramadangewoontes aangepast worden, aldus het Executief van de Moslims in België (EMB) in een persbericht.

Ook tijdens de ramadan blijven de moskeeën dicht voor het publiek en zal er binnenin geen enkele activiteit georganiseerd worden. Wel zal de Brusselse Grote Moskee via video-opnames religieuze lezingen voorgedragen door imams ter beschikking stellen, vergelijkbaar met hoe er een livestream werd uitgezonden voor Pasen.

Het vasten wordt gebroken vanaf zonsondergang, dan vindt de iftar plaats. In normale omstandigheden worden naasten, vrienden en buren uitgenodigd. Dat kan nu niet. ‘De maaltijden na zonsondergang moeten thuis genuttigd worden en alleen met familieleden die er wonen’, zegt de EMB.

Extra vrijstellingen door corona

Elk jaar zijn kinderen, ouderen of kwetsbaren, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en zieken vrijgesteld van het vasten. ‘Dit jaar mogen ook de mensen die in de frontlinie werken in de strijd tegen de coronapandemie en die geconfronteerd worden met moeilijke werkomstandigheden, het vasten onderbreken of de start van het vasten uitstellen’, stelt de EMB. Ook voor gedetineerden die moeilijkheden ondervinden, geldt dat.