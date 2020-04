In crisistijden kijken mensen naar hun leiders, en dat is in deze coronacrisis niet anders. De regering-Wilmès II zit nu een maand in het zadel, met één duidelijke opdracht: bestrijd het coronavirus. Het parcours liep nog niet bepaald over rozen. Waar gaat het mis? Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos maakt de analyse in de video hierboven.

