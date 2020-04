Astronaute na terugkeer uit ISS: ‘Lijkt alsof we op andere planeet landen’

Na een maandenlange missie in het ruimtestation ISS zijn drie astronauten veilig geland in Kazachstan. Ze treffen er een heel andere wereld aan dan toen ze vertrokken, en moeten meteen in quarantaine. ‘Ik zal me hier op aarde wellicht meer geïsoleerd voelen dan in de ruimte’, zegt de Amerikaanse Jessica Meir.

De Sojoezcapsule met de Amerikaanse astronauten Jessica Meir en Andrew Morgan en de Rus Oleg Skripotjska landde vrijdag in de steppe van Kazachstan, meldde het Amerikaanse ruimtevaartbestuur NASA in een live-uitzending.

Het is de eerste terugkeer naar de aarde van een ISS-team sinds het begin van de pandemie van het coronavirus. Daarom verliepen de procedures wat anders dan gewoonlijk. Zo werden de teams verantwoordelijk voor het verwelkomen van de ruimtevaarders allemaal getest op het virus en moesten ze beschermende kleding en maskers dragen. Bij de landing moesten alle aanwezigen ook zoveel mogelijk afstand houden.

De landing verliep anders dan gepland. Doordat de luchthaven van Karangande gesloten is, moesten ze uitwijken naar de Bajkonoer. De terugvlucht naar de VS verloopt ook via een omweg. En omdat een ruimteverblijf het immuniteitssysteem wat kan aantasten, moet ze uit veiligheidsoverwegingen zeker een week in quarantaine. Dat zorgt er dus voor dat ze nog langer van haar familie gescheiden blijft dan gepland. ‘Het zal moeilijk zijn om mijn familie na zeven maanden nog niet te mogen knuffelen’, zei ze.

De hele situatie omschreef ze gisteren in een interview met de Amerikaanse zender NPR als ‘surreëel’. ‘Het lijkt erop alsof we terugkeren naar een heel andere planeet’. Het is voor haar moeilijk te vatten. ‘Als we hier uit het raam kijken, dan ziet de Aarde er even adembenemend uit als enkele maanden geleden, voor dit alles gebeurde.’

Ze wees er op NPR ook op dat er eerder ook al astronauten zijn geweest die vanuit de ruimte moesten volgen hoe er zich grote internationale gebeurtenissen of persoonlijke drama’s ontvouwden. ‘Maar dit is iets wat iedereen treft, behalve ons. Dat is heel vreemd om te ervaren’.

In het Internationaal Ruimtestation ISS zetten de kosmonauten Anatoli Ivanisjin en Ivan Vagner en de Amerikaanse astronaut Christopher Cassidy hun onderzoek voort.