Groentenbedrijf Greenyard verwacht tot twee miljoen euro extra winst door coronavirus

Het Belgische voedingsbedrijf Greenyard heeft in maart duidelijk meer groenten en fruit verkocht door de uitbraak van het coronavirus. Verwachting is dat de winst daardoor dit jaar ook hoger zal uitvallen.

In een update bestemd voor beleggers meldt het beursgenoteerde bedrijf dat de vraag in de supermarkten duidelijk gestegen is. Zowel de verkoop van verse producten als in de diepvriesafdeling is toegenomen, ten koste van de afdeling ‘foodservice’, die niet direct aan consumenten levert.

Het bedrijf waarschuwt wel dat de verschuiving voor bijkomende complexiteit en kosten zorgt, ‘maar alles in acht genomen heeft dit een positieve impact op de resultaten’.

Concreet rekent Greenyard nu op een brutowinst van tussen de 93 en 95 miljoen euro, terwijl het eerder rekende op 88 tot 93 miljoen euro. Van dat bedrag moeten wel nog interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken. De omzet zal wellicht rond de 4.050 miljoen euro bedragen. ‘Reeds vóór de verhoogde volumes door de COVID-19 crisis was er een omzetgroei merkbaar van 2,4 procent’, luidt het.