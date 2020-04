Buien kunnen lenteweer tijdelijk verstoren

In tegenstelling tot in het voorbije paasweekend moeten we dit keer wel rekening houden met stevige regenbuien. Er is zelfs kans op onweer.

Vrijdag begint zonnig met enkele hoge wolkensluiers. In de namiddag neemt geleidelijk de bewolking toe vanaf het zuiden en kan er vooral in de gebieden nabij de Franse grens en in de Ardennen lokaal al een bui vallen. Er is daarbij kans op onweer.

De maxima liggen tussen 17 graden aan de kust en 23 graden in het centrum van het land. In het zuiden waait een zwakke wind uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen. Elders waait een matige wind uit oost tot noordoost. Aan zee steekt er na de middag een vrij krachtige zeebries op uit noordnoordoost met rukwinden tot 40 of 50 km/u, zegt het KMI vrijdag.

Vrijdagavond en -nacht wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met nog steeds kans op enkele lokale buien. De minima liggen tussen 8 en 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Later wordt de wind zwak uit veranderlijke richtingen.

Zaterdag wordt een zachte en onstabiele dag met buien die in de namiddag en avond kunnen uitgroeien tot onweer. De maxima liggen rond 15 graden aan zee en 17 tot 22 graden elders, afhankelijk van de opklaringen. Er waait een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Aan zee waait een lichte tot soms matige wind uit het noorden tot noordoosten.

Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we zondag op de meeste plaatsen zonnig en nog altijd zacht weer. In de Ardennen is er meer bewolking en kan er nog een bui vallen. Aan de kust liggen de maxima rond 16 graden, elders schommelen deze tussen 18 en 23 graden. De wind waait zwak, aan zee soms matig, uit noordoostelijke richtingen.

Maandag wordt een zachte en zonnige dag met in de streken nabij de Franse grens nog wat bewolking. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden bij een matige tot soms vrij krachtige oostenwind.