De Automobile Club d’Italia (ACI), organisator van de GP van Italië, wil koste wat het kost een scenario vermijden zoals dat zich bij de GP van Australië voltrok in maart.

De topman van ACI Sticchi Damiani vertelt tegenover ‘Gazzetta dello sport’ dat het zowel voor het circuit van Monza, de Formule 1 als Liberty Media een ramp zou zijn moest er een last minute-annulatie komen zoals in Australië het geval was. Hij vindt dat het een grote fout was om de GP van Australië te annuleren terwijl de fans er allemaal al waren.

“Zo’n fout kunnen we ons niet veroorloven,” aldus Damiani. “Dat was een enorme klap voor iedereen, zowel voor Liberty Media , de teams als de organisatoren.”

Damiani vindt ook dat het seizoen 2020 enkel van start kan gaan als er absolute zekerheid is dat de races ook effectief kunnen doorgaan: “Starten om vervolgens weer noodgedwongen te moeten stoppen zou een ramp zijn.”

Voorlopig staat de GP van Italië nog steeds gepland om door te gaan op zes september maar het legendarische ‘Autodromo di Monza’ is gelegen in Lombardije, een regio die ongemeen hard is getroffen door COVID-19.

“We moeten voorzichtig zijn,” gaat Damiani verder. “We moeten eerst weten hoe de situatie is in de landen waar de races moeten doorgaan en in Italië en Groot-Brittannië, waar het merendeel van het personeel gevestigd is.”

De topman van de ACI hoopt ook dat de teams klaar geraken om te racen binnen de twee maanden want zij hebben van hun kant ook een vooraankondiging gevraagd van negentig dagen.

"De teams hebben gevraagd om een aankondiging van 90 dagen, met het idee van een hervatting in juli, zouden we al laat zijn. Misschien wordt dit heroverwogen en zijn 60 dagen genoeg", stelt Angelo Sticchi Damiani voor."

