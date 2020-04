De Franse zanger Christophe is op 74-jarige leeftijd overleden aan een longaandoening. De zanger is bij ons vooral bekend van de slow ‘Aline’, die jarenlang een klassieker was op de dansvloer

Zijn vrouw en dochter bevestigen zijn overlijden aan persagentschap AFP. Hij verbleef sinds 26 maart in het ziekenhuis van Brest. Ze bevestigden eerder dat hij leed aan een longziekte, waardoor hij in een kunstmatige coma aan een beademingstoestel moest worden gelegd. In de officiële mededeling spreken ze echter niet expliciet over het coronavirus. Volgens Franse media was hij echter positief getest op de ziekte.

Bij ons was Aline uit 1965 een hit. Het nummer vertelt het klassieke verhaal van een man die treurt om zijn geliefde die hem heeft verlaten. Het refrein, en vooral de zin ‘et j’ai crié’, werd een meezinger die jarenlang meeging. In Frankrijk scoorde hij nog vaker, met ‘Mots bleus’ als zijn bekendste nummer’.