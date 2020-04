'Ofwel is het strand open voor iedereen ofwel niet'

Oostende onderzoekt of het een 'strandpas' kan invoeren om deze zomer een stormloop te vermijden. De Panne vindt het niet meteen het beste idee.

Het ziet er steeds meer naar uit dat we deze zomervakantie in eigen land moeten doorbrengen. Het is dan ook te verwachten dat we massaal naar de kust zullen trekken, en dat op ­zomerse dagen de stranden vol dreigen te liggen met zonne­baders.

'Omdat ook grote evenementen verboden zijn tot 31 augustus, heb ik me de bedenking ­gemaakt: bij temperaturen van 30 graden is het strand een grotere massabijeenkomst dan Tomorrowland', zegt Bart Tommelein, burgemeester van Oostende. Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt hij. En dus zoekt hij een manier om zones af te bakenen. Alleen daar mag het volk dan zijn handdoek uitleggen. 'Maar dan op een georganiseerde en gestructureerde manier.'

Zoals in buitenland

En dat betekent: met minder volk dan in een normale zomer. Of anders geformuleerd: niet iedereen zal het strand van Oostende op mogen. Het strand zal, als het open mag, onderverdeeld worden in afgebakende zones. 'Daardoor kun je het aantal mensen in een ­bepaalde zone onder controle houden.'

Oostendenaars, tweedeverblijvers en hotelgasten zullen altijd welkom blijven, volgens burgemeester Tommelein, 'omdat zij belastingen betalen'. Voor dagjestoeristen zal een regeling worden getroffen. Zij zullen hun plaats moeten reserveren. 'We willen een app ontwikkelen om een strandpas aan te vragen, zodat je je plek op het strand kunt reserveren. Vol is vol. Zonder pas kom je er dan niet meer op.'

Tommelein vergelijkt de strandpas met hotelpasjes in het buitenland. 'In Italië bijvoorbeeld zijn stroken op het strand voorbehouden voor een bepaald hotel.' De filosofie daarachter? 'Stel dat je in Oostende betaalt voor een hotelovernachting of taks voor een tweede verblijf. Dan kan het moeilijk de bedoeling zijn dat je níét het strand op mag omdat dagjestoeristen uit het binnenland massaal naar de kust ­komen en je plek inpikken.'

De Oostendse burgemeester hoopt dat op 1 juli het kusttoerisme kan opstarten. Hij laat tegen dan zijn voorstel onderzoeken en, als het goedgekeurd wordt, praktisch uitwerken. Een eenvoudige oefening wordt het niet, beseft hij. 'Het zal een grote inspanning en medewerking vragen van veel mensen om toch strandrecreatie te organiseren deze zomer. Een leeg strand is voor niemand een oplossing', zegt Tommelein.

Van Gucht: 'Niet onlogisch'

'Het klinkt niet onlogisch', zei viroloog Steven Van Gucht in Terzake donderdagavond. 'We moeten vooral vermijden dat we met z'n allen op hetzelfde moment naar dezelfde plek willen gaan. Dat doen we doorgaans wel op een zonnig weekend.' Zulke gewoontes moeten we volgens de viroloog afleren tegen de komende zomer. 'We gaan creatief moeten zijn.'

Als onze kust dus niet echt een optie is komende zomer, mogen we dan wel naar het buitenland? 'Dat zal niet van mij afhangen, maar wel van de hele internationale context. Sommige landen zien Belgen niet graag komen. En naar andere landen willen we zelf niet gaan omdat we het gevaarlijk vinden.'

Andere badplaatsen?

Het is de vraag of andere kustgemeentes zullen volgen. De Panne alleszins niet. 'Je kunt toch moeilijk zeggen: jij mag wél het strand op en jij níét', reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan B). 'Ofwel gaat het strand open, ofwel blijft het dicht voor iedereen.'

Degrieck wijst erop dat De Panne een breder strand heeft dan Oostende, 400 tot 500 meter breed. 'Als de mensen hier geen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden, weet ik het niet. Ik ga er trouwens van uit dat mensen tegen de zomer ook meer vertrouwd zijn met het principe van de social distancing.'

In Het Laatste Nieuws reageren ook de burgemeesters van Knokke (Lippens) en van Middelkerke (Jean-Marie Dedecker) afwijzend. 'Wat is het volgende? Eenrichtingsverkeer op de dijk? Komaan, het strand is groot genoeg', zegt Dedecker.