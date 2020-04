Trump wil in drie stappen uit de lockdown

Amerikaanse staten waar de verspreiding van het coronavirus ‘onder controle’ is, mogen van president Trump ‘vanaf morgen’ de lockdown-maatregelen opheffen. Maar het zijn de gouverneurs van de staten die zelf uitmaken wanneer en hoe snel de exit verloopt. Voor alle staten geldt wel een plan dat in drie fasen verloopt.

Dat heeft Trump gemeld op een persconferentie. Trump zei eerder nog dat hij alleen kon beslissen over het heropenen, maar daar lijkt hij nu op teruggekomen. Sommige gouverneurs hadden al laten weten dat ze een snelle hervatting van het openbaar leven niet haalbaar achtten. Trump zegt nu dat zij, en niet de president zelf, het tempo zullen bepalen.

Tegelijk maakt Trump duidelijk dat hij het liefst zo snel mogelijk een terugkeer naar de normale situatie wil. De staten waar de verspreiding al zeker twee weken onder controle is, kunnen ‘vanaf morgen’ weer openen, aldus nog Trump. ‘Onze experts zeggen dat de curve afgeplat is en dat de piek achter ons ligt’, aldus Trump op de persconferentie. ‘We gaan niet alles tegelijk openen, maar een voorzichtige stap per keer.’

Het plan met de naam ‘Opening up America Again’ verloopt in elke staat in drie stappen, zonder er een precieze timing op te plakken:

- Aanvankelijk blijven bijeenkomsten van meer dan tien mensen verboden. Wie kan, blijft best van thuis uit werken. Scholen en cafés blijven dicht, restaurants mogen openen als ze de veiligheidsmaatregelen kunnen naleven. Het dragen van een mondmasker is aanbevolen.

- Als er voldoende vooruitgang is geboekt, kunnen de scholen heropenen, en zijn niet-essentiële reizen opnieuw toegelaten.

- De allerlaatste stap is dat medisch kwetsbare mensen opnieuw aan het openbare leven kunnen deelnemen.

Volgens Trump zijn Montana, Wyoming en North Dakota voorbeelden van staten waar snel het normale leven hervat kan worden. ‘Dat is heel anders dan New York en New Jersey.’ In totaal zou in 29 staten het leven relatief snel hervat kunnen worden.

Anthony Fauci, de meest invloedrijke Amerikaanse viroloog, waarschuwde intussen voor een terugval nu delen van de Verenigde Staten terugkeren naar een normaal leven. ‘Er kunnen meer terugvallen zijn, daarover moeten we eerlijk zijn’, zei Fauci. ‘Dit is onbekend terrein.’