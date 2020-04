Sciensano wil bevolking opleiden: zo maak je een mondmasker

Wetenschappelijk Instituut Sciensano heeft bijna een document klaar met de belangrijkste mondmaskerinformatie én instructies over hoe ze zelf te maken. Dat zei viroloog bij Sciensano Steven Van Gucht in het VRT-journaal. Een hulplijn voor wanneer de lockdown versoepeld wordt. ‘We gaan de bevolking moeten opleiden.’

In een scenario van afbouw van de coronamaatregelen in ons land zijn mondmaskers ‘aanbevolen’ als social distancing niet mogelijk is. Dat zei premier Wilmès woensdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Maar hoe moeten we dat organiseren? De chirurgische mondmaskers liggen niet voor het grijpen, heel de wereld is er naar op zoek. En als de taskforce van minister Philippe De Backer er te pakken krijgt, gaan ze naar de ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorgvoorzieningen. Twee Belgische bedrijven hebben machines aangekocht voor de productie van mondmaskers, maar de echte uitrol is nog niet voor meteen.

Zelf de hand aan de stikmachine slaan dan maar? Al wekenlang doen vrijwilligers het in heel het land: mondmaskers maken voor zorgvoorzieningen die met dreigende tekorten kampen. Iedereen kan dus zelf een mondmasker maken. Viroloog Steven Van Gucht zei het vanmorgen al op de dagelijkse persconferentie: ‘Het is aangewezen dat mensen hierover gaan nadenken.’ Al waarschuwde hij ook dat de mondmaskers enkel ‘aanvullend’ zijn, bij de andere belangrijke hygiënische voorschriften zoals handen wassen, het gezicht niet aanraken en afstand houden.

Maakjemondmasker

Toch begint het onderwerp te leven bij de bevolking. Hoe maak je dat dan, die mondmaskers? En hoe gebruik je ze goed? Van Gucht liet in het VRT-journaal weten dat de overheid werk maakt van informatie en instructies: ‘We gaan de bevolking moeten opleiden, we zijn daar volop mee bezig’, zei hij. ‘Er is een werkgroep, er is een bijna goedgekeurd document, ook met instructies over hoe mensen zelf een mondmasker kunnen maken. We gaan daarover binnenkort communiceren.’

Van Gucht verwees ook naar ‘maakjemondmasker.be’. ‘Dat is een goede site, misschien verwijzen we daar naar, maar we zullen er nog specifiek over communiceren.’

De site is gericht op de beginnende stikkers, en de voorzichtige makers. Voor je eraan begint, moet je bijvoorbeeld deze vier stappen in acht nemen:

was je handen 60 seconden met zeep

maak je naai­machine steriel met ont­smet­tings­mid­del

was je handen opnieuw alvorens verder te werken

draag tijdens het maken zelf een mondmasker

Verder kan je op de site een patroon en werkwijze downloaden, én een gebruikshandleiding. Je hebt stof nodig voor de buitenkant (polyester of katoen) en voor de binnenkant (polypropyleen of katoen), linten en filtermateriaal.

Vergis je niet: een goed werkend mondmasker maken, kan dan wel lukken voor beginnende stikkers, maar is minder evident voor de leken.

Wat met wie minder handig is of geen stikmachine heeft? ‘We zijn aan het bekijken hoe we de lokale industrie hierbij kunnen betrekken’, gaf Van Gucht aan. ‘Want we moeten er rekening mee houden dat niet iedereen een stikmachine heeft.’