Taskforce werkt plan voor bezoek uit op lange termijn

Het verbod op bezoek in de Vlaamse zorginstellingen wordt tot nader order gehandhaafd. De taskforce zorg werkt wel een bezoekersplan uit voor later.

Ik viel van mijn stoel, toen ik de premier hoorde zeggen dat bezoek in de woonzorgcentra mogelijk zou worden. Dat was een erg ingrijpende ­beslissing waarover de sector, ook wij, niet geraadpleegd waren’, zegt Karine Moykens, hoofd van de Vlaamse taskforce voor de zorg.

‘Met die mededeling werden enorme verwachtingen geschapen. Enerzijds hoop bij de familieleden, anderzijds angst en ontzetting bij de medewerkers, die zich nu al maximaal inzetten in niet evidente omstandigheden.’

Daarom kondigt de Vlaamse taskforce nu aan dat hij aan een plan wil werken om op termijn ­bezoek toe te laten onder wel­bepaalde voorwaarden.

Moykens: ‘Als we bezoek toelaten, moet dat op een veilige manier voor alle betrokken partijen kunnen, en moet het haalbaar zijn voor de medewerkers. Dat laatste is nu lang niet overal het geval.’

‘Het is best mogelijk dat we zullen diversifiëren. Jeugdzorgvoorzieningen zijn niet vergelijkbaar met woonzorgcentra. Niet alle mensen met een handicap zijn even kwetsbaar. Er zullen wellicht basisregels gelden voor alle voorzieningen, bijvoorbeeld dat bezoekers mondmaskers dragen. Maar zowel de voorwaarden als de ­timing kunnen verschillen.’

Moykens wil geen datum prikken: ‘We willen er zo snel mogelijk werk van maken. Mensen hebben nood aan perspectief. We moeten maken dat we niemand verliezen als gevolg van eenzaamheid. Maar concreter dan dit kan ik het nog niet maken.’

De taskforce heeft ook beslist dat verzorgenden en verpleegkundigen die in de thuiszorg werken, en daar cohortzorg bieden aan mensen die besmet zijn met ­covid-19, bij hun terugkeer naar gewone zorg eerst getest zullen worden.