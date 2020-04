Axel Daeseleire weer thuis: 'Corona is agressief en meedogenloos'

Acteur Axel Daeseleire heeft na een paar weken het ziekenhuis mogen verlaten, nadat hij eind maart besmet raakte met het coronavirus. 'Hoe zorgzaam men ook voor mij is geweest, je wil niet meemaken wat ik de voorbije weken heb moeten doorstaan.'

De 51-jarige Antwerpenaar werd op 25 maart opgenomen in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Hij was daar zelf uit voorzorg naartoe gegaan, omdat hij aanhoudende gezondheidsklachten had. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat Daeseleire aan het coronavirus leed. Nu is hij weer thuis om in alle rust te revalideren.

'Ik heb een paar irreële weken achter de rug en ben enorm blij dat ik terug thuis ben', aldus Daeseleire. 'Ik heb nog een weg te gaan wat het revalideren betreft, maar ik kan alleen maar opgelucht zijn dat ik het ziekenhuis heb mogen verlaten. Ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn programma Axel Gaat Binnen nog zelf af te werken. Ik wil nu vooral de dokters en het verplegend personeel van Sint-Vincentius enorm bedanken voor hun fantastische zorgen de afgelopen weken.'

'Hou je aan de maatregelen'

'En tegen iedereen in Vlaanderen wil ik nog eens benadrukken: hou je alsjeblieft aan de richtlijnen die worden opgelegd, want het coronavirus is een agressief en meedogenloos beest. Hoe zorgzaam men ook voor mij is geweest, je wil niet meemaken wat ik de voorbije weken heb moeten doorstaan.'

VTM heeft samen met Axel beslist om zijn programma Axel Gaat Binnen, dat normaal voorzien was voor het voorjaar, te verschuiven naar het najaar. 'We zijn enorm opgelucht dat Axel het ziekenhuis heeft mogen verlaten en terug thuis is', zegt Davy Parmentier, creatief directeur VTM. 'We willen hem nu vooral alle rust gunnen zodat hij zo goed mogelijk kan revalideren. Zijn programma Axel Gaat Binnen zenden we dan dit najaar uit.'