‘Tegen 24 april akkoorden over heropstart economie’

Minister van Financiën Alexander De Croo zegt dat een heropstart van de economie de beste maatregel is om te beletten dat de financiële put van de coronacrisis niet onnodig diep wordt.

De Croo zei in het parlement dat ook de ontvangsten van de overheid in deze tijden onder druk staan. De fiscale voorafbetalingen liggen sinds de start van het jaar voorlopig al 2,2 miljard euro lager. ‘Dit is nog maar een klein beeld van de impact. De beste maatregel die we kunnen nemen om de put niet onnodig diep te laten worden, is een planmatige heropening van de bedrijven. Een heropstart moet de bedrijven ook toelaten om de crisis te overleven.

Die heropstart wordt momenteel door de Economic Risk Management Group (ERMG) voorbereid. Daarbij wordt voor elke sector nagegaan in welke omstandigheden de activiteiten kunnen hernemen. Dat kan in de praktijk een gedeeltelijke heropstart zijn van pakweg de helft van een normaal activiteitsritme.

Volgens De Croo worden per sector protocol-akkoorden opgesteld die bepalen hoe een veilige opstart kan. Die moeten tegen 24 april rond zijn zodat bedrijven vervolgens de tijd hebben om de nodige maatregelen te nemen. De overheid mikt op een graduele opstart vanaf 4 mei. De economie ging op 16 maart in lockdown wat in de privé voor een record aan tijdelijke werkloosheid zorgde.

Een reeks bedrijven en sectoren zijn verplicht dicht, een ander deel van de economie is dicht omdat de 'social distancing' niet kon georganiseerd worden.