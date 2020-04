In het dierenpark Pairi Daiza zijn twee gouden takins geboren. Door jacht en habitatverlies is de populatie van deze dierensoort met 30 procent gedaald in de laatste 24 jaar.

Dit meldt het dierenpark donderdag in een persbericht. Van zodra het park kan heropenen zullen de dieren te zien zijn, in het ‘berggebied’ van de dierentuin, vlakbij de plek waar de panda’s zich bevinden.

De geboorte van de twee nieuwe takins zorgt ervoor dat het dierenpark nu zeven van de dieren telt. Dat is goed nieuws voor het Europese conservatieprogramma (ESB, European Studbook Programme) waar Pairi Daiza met haar gouden takins aan deelneemt.

De dieren hebben hun naam te danken aan hun gouden vacht en combineren de behendigheid van een berggeit met de spierkracht van een stier. Ze zijn normaal enkel te vinden in het Qin-gebergte in de Zuid-Chinese provincie Shaanxi.

Door hun beperkte leefgebied zijn de dieren extra vatbaar om uit te sterven door menselijke activiteit. De International Union for the Conservation of Nature (IUCN) heeft deze dieren bij de meest recente evaluatie gecatalogeerd als ‘kwetsbaar’ op haar Rode Lijst met bedreigde diersoorten.