Vlaamse woonzorgcentra zullen de komende weken dan toch geen bezoekers toelaten. Dat zegt Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Hij gaat daarmee in tegen de versoepeling die de Nationale Veiligheidsraad gisteren nog voorstelde.

Maar volgens Beke is ‘veilig bezoek’ momenteel nog niet mogelijk. 'Woonzorgcentra blijven in lockdown tot men klaar is voor veilig bezoek', zegt de minister op Twitter. 'Dat is vandaag nog niet het geval. Deze namiddag zit fr taskforce samen om te kijken hoe en wanneer dit terug mogelijk is. Uit respect voor de veiligheid van het personeel en de bewoners kunnen we nu geen risico nemen'.

In een persbericht stelt Beke samen met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) duidelijk dat er van een aanpassing van de regels dan ook geen sprake is. ‘Bezoek is niet mogelijk. En dat blijft zo – wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie’. De ministers zeggen dan ook te 'worstelen' met 'dat dilemma tussen volksgezondheid en welzijn'.

Maar meteen bezoek toestaan kan niet. 'De Vlaamse taskforce zal nu het overleg starten met de verschillende sectoren om na te gaan vanaf wanneer dit opnieuw zal kunnen. En vooral over de vraag op welke manier dit dan kan gebeuren, in alle veiligheid voor iedereen die betrokken is.’

In een gesprek in het middagjournaal van VTM erkent Beke dat het afsluiten van de woonzorgcentra een 'bijzonder ingrijpende' gebeurtenis is. 'We moeten nadenken over bezoekrecht, en op welke manier en in welke omstandigheden dat kan gebeuren. Maar dat moet in overleg en niet onverhoeds gebeuren.' Beke gaf wel toe dat hij 'verrast' was door 'de snelheid waarmee gisteren die suggestie is gekomen dat dit (bezoek, nvdr) onmiddellijk zou kunnen'.